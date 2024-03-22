AJet kampanyayı duyurdu: 1 avro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti
Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, Türkiye'den yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye 1 avro artı vergilerle alınabilecek bilet kampanyasını başlattı.
AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak ve 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili kampanya başlattı.
Kampanyalı biletler, yurt dışına 1 dolar artı vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar içinse 1 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında.
50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada birçok lokasyona uçuş planlanabiliyor.
İşte kampanyalı bilet lokasyonları...