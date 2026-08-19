AJet'ten 55 TL'ye yurt dışı uçak bileti kampanyası: 100 bin koltuk satışta, hangi ülkeler geçerli?
AJet, sonbahar döneminde yurt dışı seyahati planlayanlar için indirimli bilet kampanyası başlattı. Türkiye çıkışlı uçuşlarda bilet fiyatları 29 dolardan başlarken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 Euro'luk biletler satışa sunuldu. Kampanya kapsamında 32 ülkeye toplam 100 bin indirimli koltuk ayrıldı.
AJet, yurt dışı uçuşlarını kapsayan yeni bilet kampanyasını duyurdu.
Sonbahar dönemine yönelik kampanyayla Münih, Amsterdam, Paris, Londra, Taşkent ve Cezayir'in de aralarında bulunduğu geniş bir destinasyon ağı için indirimli bilet imkanı sağlanacak.
Kampanya kapsamındaki biletlerin satışı 19 Ağustos 2026 saat 11.00 itibarıyla başladı.
Seçili hatlarda biletler 1 euro'dan başlıyor
Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler, 1 Eylül-24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarında biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 Euro'luk bilet seçenekleri bulunacak.
32 ülkeye 100 bin indirimli koltuk
AJet, kampanya kapsamında 32 ülkeye gerçekleştirilecek direkt uçuşlarda toplam 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı.
Kampanyalı biletler AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek. Seçili hatlarda kabin bagajı seçeneği ise 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.
Kampanya hangi ülkeleri kapsıyor?
Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler şöyle:
Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün.