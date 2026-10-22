AJet'ten indirimli bilet kampanyası: Fiyatlar 1200 liradan başlıyor

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AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 liradan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027'de hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli ve 100 bin koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki indirimli biletler, sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.