AJet'ten indirimli bilet kampanyası: Fiyatlar 1200 liradan başlıyor
AJet, yurt içi uçuşlarda 1200 liradan başlayan fiyatlarla 100 bin koltukluk indirimli bilet kampanyası başlattı. 23 Ekim saat 23.59'a kadar satın alınabilecek biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027 tarihleri arasındaki hafta içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.
AJet, yurt içi uçuşlarda vergiler dahil 1200 liradan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış sezonunu kapsayan kampanya kapsamında yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 24 Kasım 2026-25 Şubat 2027'de hafta içindeki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
Tek yönlü direkt uçuşlarda geçerli ve 100 bin koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki indirimli biletler, sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.