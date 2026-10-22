Havayolu şirketinden dikkat çeken karar: Uçakta çocuk yolcu olmayacak

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ABD merkezli havayolu şirketi JetBlue Airways, çocukların bulunmadığı uçuş fikrini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Şirket, gemi turu operatörü Virgin Voyages ile işbirliği yaparak yalnızca yetişkinlere yönelik özel bir uçuş ve tatil paketi hazırladı.

Uzun süredir özellikle sosyal medyada tartışılan çocuksuz uçuş uygulaması, ticari havacılık sektöründe yaygınlaşmış değil. Bazı havayolu şirketleri uçak içerisinde yetişkinlere özel bölümler oluşturmayı denese de yolcuların yaşlarına göre ayrılması, yasal düzenlemeler ve ticari kaygılar nedeniyle sınırlı kaldı.

Uçakta çocuk yolcu bulunmayacak

JetBlue ve Virgin Voyages tarafından hazırlanan "Do Not Disturb: A Getaway Reserved for Grown-Ups" adlı tatil paketi, uçuşun başlangıcından gemi yolculuğunun sonuna kadar yalnızca yetişkinlere hizmet verilmesini öngörüyor.

Paket kapsamında yolcular, New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'ndan Florida'nın Fort Lauderdale kentine uçacak. Ardından Virgin Voyages'ın 2025 yılında filosuna kattığı Brilliant Lady adlı gemiyle dört gecelik Karayipler turuna katılacak. Tatil paketi için özel olarak düzenlenecek uçuşta çocuk yolcu kabul edilmeyecek.

Uçakta başlayacak eğlence gemide devam edecek

Yetişkinlere özel hazırlanan programda yolcular için uçuş sırasında kutlama düzenlenecek. Gemiye varıldığında ise özel kokteyllerin sunulacağı bir karşılama partisi gerçekleştirilecek.

Şirketler, tatil boyunca yolculara eğlence ve dinlenme odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Virgin Voyages'ın gemi seyahatlerinde uyguladığı yetişkinlere özel konsept, böylece ilk kez JetBlue işbirliğiyle uçuş aşamasını da kapsayacak.

Fiyatı belli oldu: Sadece 60 kabin satışta

Özel tatil programı 4 Mart 2027'de başlayacak. Rezervasyonlar ise 21 Ekim 2026 itibarıyla açıldı.

Gidiş-dönüş uçak bileti ve dört gecelik gemi turunu içeren paketin başlangıç fiyatı, iki yetişkinin konaklayacağı kabin için 2 bin 750 dolar olarak açıklandı.

Seyahat kapsamında Florida'nın Key West bölgesi ile Bahamalar'daki Bimini Adası ziyaret edilecek. Bimini'de Virgin Voyages'ın özel plaj kulübü de bulunuyor.

Sınırlı sayıda yolcunun katılabileceği organizasyon için yalnızca 60 kabin satışa çıkarıldı. Rezervasyonlarda ilk başvuranlara öncelik tanınacak.

Normal uçuşlara yayılması beklenmiyor

JetBlue'nun yetişkinlere özel uçuş uygulaması, şirketin tarifeli seferlerinde kalıcı bir değişikliğe gittiği anlamına gelmiyor.

Özel bir tatil kampanyası kapsamında hazırlanan organizasyonun, havayolu şirketinin diğer uçuşlarına yayılması beklenmiyor.

Bununla birlikte uygulama, uzun süredir tartışılan çocuksuz uçuş modelinin turizm sektöründe nasıl karşılık bulacağına ilişkin yeni bir örnek oluşturuyor.

Virgin Voyages CEO'su Nirmal Saverimuttu da yaptığı açıklamada, yolcuların uzun zamandır uçaktan gemiye kadar çocukların bulunmadığı bir tatil deneyimi istediğini belirterek, bu seçeneğin artık gerçeğe dönüştüğünü söyledi.