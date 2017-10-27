AK Parti ‘halkın sevdiği yatırımları’ analiz edecek

27 Ekim 2017

MEHMET KAYA

ANKARA - AK Parti Ekonomik İşler Başkanı Cevdet Yılmaz, parti olarak iller bazında yatırımları inceleyeceklerini ve bunun halkın taleplerini ve önem verdiği projeleri öğrenip, buna göre önceliklendirme yapmaya yönelik olacağını açıkladı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Cevdet Yılmaz, “Elbette başka kuruluşlar teknik çalışma yapıyor, bizim yapacağımız çalışmanın farkı siyaseten etkili, toplumu ilgilendiren noktaları araştıracak olması” dedi.

2017 üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 7’nin üzerinde beklediklerini kaydeden Cevdet Yılmaz, 2018-2020 OVP’nin büyüme hedefl erinin de gerçekçi olduğunu vurgulayarak, özel sektör yatırımlarının önemli rol oynamasını beklediklerini kaydetti. Yılmaz ayrıca Kamu-Özel Ortaklığı projelerindeki taahhütlere yönelik eleştirileri yanıtlarken de, “Burada mali yönü elbette önemli, takip edilmesi gerekir ama gözden kaçırılmaması gereken ekonomiye etkisidir. Küresel şirketlerin CEO’ları ile yapılan toplantılarda hep altyapı yatırımı olursa yabancı yatırım artar deniyordu. Bu projelerle ekonomiye ciddi katkı sağlanıyor. Kısa vadede bazı ödemeler olabilir ama orta ve uzun vadede bu projeler kamuya ciddi gelir getirecek” diye konuştu.

İllerin yatırım önceliklerini belirlemede, geçmişte yapılan yatırımların olumlu yansıma alanlarının belirlenmesi, yürüyen ve öncelik verilmesi gereken yatırımlar ve gelecekte istenen yatırımların belirleneceğini kaydeden Cevdet Yılmaz, saha araştırması, parti teşkilatı ile görüşme ve sivil toplum örgütleri ile görüşmelerden oluşan üç ayrı kanaldan veri toplanacağını bunların da merkezi olarak analiz edileceğini vurguladı.

Yeşil ekonomi

Parti ekonomi birimi olarak ilgilendikleri diğer konunun yeşil ekonomi olduğunu kaydeden Cevdet Yılmaz, bu alanda geniş bir inceleme yaptıklarını, çalıştaylar düzenlenlemeyi de planladıklarını belirtti. Cevdet Yılmaz, “Ekonomi çevreyle olumsuz etkileniyor gibi bir algı var. Oysa bu doğru değil. Geri dönüşüm bağımlı olduğunuz hammadde ithalatınızı düşürüyor. Enerji verimliliği hem tasarruf hem ithalat azaltma potansiyeline katkı yapıyor, enerjiyi verimli kullanan şirketler rekabet avantajı da kazanıyor. Geniş bir perspektifte bakınca ekonomiye ciddi katkıları var” dedi.

Cazibe merkezleri, makine teçhizat yatırımları

Cevdet Yılmaz, makine teçhizat yatırımlarının üç çeyrek art arda düşmesinin konjonktürel olduğunu da belirterek, kapasite kullanımının yüzde 80’lere yaklaşması nedeniyle bu dönemden itibaren artış beklenebileceğini kaydetti. Cazibe merkezleri projesinin gündemde olmasına karşılık, 6. bölge teşviklerinin de cömert olduğunu ifade eden Yılmaz, yatırımcı ilgisinin her alanda gözlendiğini söyledi. Proje Bazlı Destek Sistemi (Süper teşvik) kapsamında da cari açığı düşürme temelli büyük yatırımların incelemede olduğunu kaydeden Yılmaz, bu modelin ayrıca özel koşullar talebiyle gelebilecek, Türkiye’nin çıkarına olacak uluslararası doğrudan yatırımlara da imkan verdiğini anlattı.