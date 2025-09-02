AK Parti'den emlak vergisi açıklaması: 'Abartılı artışlara izin verilmeyecek'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Demir, emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan artışlar yaşanmayacağını ifade etti.

Bina, arsa, konut gibi taşınmazlar sahipleri her yıl emlak vergisi adı altında devlete ödeme yapıyor.

"Vatandaşın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz"

Kamuoyunda tartışmaya yol açan arsa rayiç bedellerindeki artışa dikkat çeken Mustafa Demir, konuya yakından takip ettiklerini ve vatandaşların sıkıntı yaşamalarına izin vermeyeceklerini şöyle ifade etti:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz."

"Mağduriyetlerin önüne geçeceğiz"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Demir, konuyla ilgili yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçileceğinin de altını çizdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz.

Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."