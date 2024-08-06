AKARYAKIT FİYATLARI 6 AĞUSTOS: Benzine büyük indirim... Akaryakıtta fiyat değişti
Brent petrol benzin ve motorin fiyatlarında etkili oluyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim getirdi. Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Benzin indirimi pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Motorine zam ya da indirim var mı?
Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri brent petrol fiyatlarındaki düşüş de etkili oldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Benzinin litre fiyatına gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43,46 TL
Motorin litre fiyatı: 43,62 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43,32 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,24 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44,47 TL
Motorin litre fiyatı: 44,72 TL