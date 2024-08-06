AKARYAKIT FİYATLARI 6 AĞUSTOS: Benzine büyük indirim... Akaryakıtta fiyat değişti

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri brent petrol fiyatlarındaki düşüş de etkili oldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Benzinin litre fiyatına gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,46 TL

Motorin litre fiyatı: 43,62 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,32 TL

Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,04 TL

Motorin litre fiyatı: 44,24 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,47 TL

Motorin litre fiyatı: 44,72 TL