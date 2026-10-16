Akaryakıt fiyatları ikiye katlandı: Çiftçinin maliyeti arttı, yeni zamlar kapıda

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere'ye bağlı olmayan, Britanya Kraliyeti'ne bağlı özerk Guernsey Adası'nda akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, tarım ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Çiftçilerin kullandığı mazotun litre fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 76 artarken, yükselen üretim maliyetlerinin süt fiyatlarına yansıyabileceği belirtildi.

Guernsey Çiftçiler Birliği Başkanı Michael Bray, tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve kırmızı dizel olarak adlandırılan yakıtın litre fiyatının 2026 yılının başındaki 63 peni seviyesinden 1,11 sterline yükseldiğini açıkladı.

Çiftçiler artan maliyetlerden şikayetçi

Yakıt fiyatlarındaki yükselişin çiftçilerin kârlılığını ciddi ölçüde etkilediğini belirten Bray, üreticilerin hem maliyetler hem de gelirler açısından zor durumda olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Bray, "Şu anda iki arada bir derede kaldık. Maliyetler üzerinde hiçbir kontrolümüz yok, gelirlerimizi de kontrol edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılın başında litre başına yaklaşık 63 peni ödedikleri mazotu geçen hafta 1,11 sterlinden satın aldığını aktaran Bray, bu artışın işletmelerin mali dengesi üzerinde büyük baskı oluşturduğunu vurguladı.

Süt fiyatlarına zam gündemde

Artan üretim maliyetleri nedeniyle Guernsey'de 2027 yılı süt fiyatlarına ilişkin görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Çiftçiler, yakıt maliyetlerindeki yükselişin süt fiyatlarına zam yapılmasını zorunlu hale getirebileceğine dikkat çekiyor.

Guernsey Çiftçiler Birliği Başkanı Bray ise tüketicilerin olumsuz etkilenmemesi için olası fiyat artışlarını mümkün olduğunca sınırlı tutmak istediklerini belirtti.

Bölgede sütün toptan satış fiyatına 4 Ocak 2026 tarihinde enflasyona paralel olarak yüzde 3,3 zam yapılmıştı. Guernsey'de mevcut enflasyon oranı ise yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları diğer sektörleri de etkiliyor

Akaryakıt maliyetlerindeki artış yalnızca tarım ve hayvancılık sektörünü değil, diğer işletmeleri de etkiliyor.

Guernsey'nin tek agrega tedarikçisi olan Ronez, aylık yaklaşık 30 bin litre dizel tükettiğini ve fiyat artışlarının şirketin giderlerini önemli ölçüde yükselttiğini açıkladı.

Şirketin Genel Müdürü Steve Roussel, artan maliyetlerin bir bölümünü yakıt ek ücreti yoluyla müşterilere yansıttıklarını, kalan kısmını ise şirketin karşıladığını söyledi.

Roussel, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların enerji fiyatlarında yarattığı belirsizliğin gelecek yılın bütçe planlamasını da zorlaştırdığını ifade etti.

Akaryakıt vergisinde yeni düzenleme tartışılıyor

Guernsey yönetiminin 2027 yılı bütçesinde akaryakıt vergisinin yüzde 4,3 artırılması önerilirken, söz konusu artışın durdurulmasına yönelik girişimler gündeme geldi.

Milletvekilleri Lee Van Katwyk ve Rob Curgenven, akaryakıt vergisindeki artışın dondurulmasını talep etti.

Milletvekili Neil Inder ise dizel üzerindeki vergi artışının durdurulması veya verginin litre başına 5 peni azaltılması için iki ayrı önerge sundu.

Öte yandan, Guernsey yönetiminin daha önce kabul ettiği ulaşım vergisi değişiklikleri kapsamında akaryakıt vergisinde yüzde 25 indirim yapılması ve yıllık motorlu taşıt vergisi uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Yetkililer, yeni sistemin hayata geçirilmesinin 12 ila 18 ay süreceğini, bu nedenle düzenlemelerin en erken 2028 yılında uygulanabileceğini bildirdi.

Guernsey'de yüzde 3 oranındaki mal ve hizmet vergisinin ise 2029 yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.