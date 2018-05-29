Akaryakıta yeni zam: Fiyatlar pompaya yansımadı
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı. Ancak zam, ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.
Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olmak üzere artırıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorinde 8 Kuruş/Litre, LPG otogazda 9 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleşti.
Artışlar ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak. Böylece rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararından sonra ikinci fiyat artışı da pompa fiyatlarına yansımamış oldu.
EPGİS ayrıca gazyağı fiyatında 18 kuruşluk indirim olduğunu açıkladı.