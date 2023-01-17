Akbank 2023 yılı emekli promosyonu belli oldu

Birçok banka emekli müşterilerini kazanmak için emekli promosyon ücretlerini yeniliyor. Son güncelleme de Akbank'tan geldi.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Akbank Ocak ayı emekli promosyon kampanyası ayrıntıları şöyle:

3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL

3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL

7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL

10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL