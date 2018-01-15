AKİB'in tekstil ihracatında artış

15 Ocak 2018

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, birlik bünyesindeki tekstil ve hammaddeleri ihracatının, 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 1,8 artarak 877 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı birliğin üyelerinin ülke ekonomisine katkı sağlamak için var gücüyle çaba sarf ettiğini belirtti.

Sektörün AKİB'in ve ülkenin ihracatına katkı sunmaya devam ettiğini vurgulayan Kıvanç, "2017 yılında tekstil ve ham madeleri ihracatımız, bir önceki yıla oranla yüzde 1,8 artarak 877 milyon dolara ulaştı. Ülke genelindeki tekstil ve ham maddeleri ihracatındaki payımız da yüzde 7,5 oldu. 1 milyar dolar ihracat hedefi için 2018 yılında daha fazla çalışmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

En fazla ihraç edilen ürün grubu dokuma kumaş

Birliğin ihracatında, dokuma kumaşların yüzde 40'lık payla ilk sırada, örme kumaşların da yüzde 25 payla ikinci sırada olduğunu bildiren Kıvanç, diğer iplikler ve yün elyafı satışlarında da artış gözlemlendiğini aktardı.

Kıvanç, Akdenizli üreticilerin en çok İtalya'ya ürün gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İtalya yüzde 20 pazar payı ile ilk sırada. İspanya yüzde 5 ile ikinci, Birleşik Devletler ise yüzde 5 ile üçüncü sırada yer aldı. 2016'ya kıyasla, Bulgaristan’a ihracatta yüzde 41’lik değer artışı yaşandı. Miktar bazında önemli bir azalış yaşanmasına rağmen değerde yaşanan artış sonucu 2017 yılı içerisinde katma değeri yüksek ürünler ihraç edildi. 2018 yılı için de öngörülerin üzerinde bir ihracat artışı yakalamak amacıyla, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi adına birlik olarak çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA