Akıllı telefon ithalatında yeni karar
Akıllı telefon ithalatında uygulanan gözetim miktarı 350 ABD doları/adet olacak şekilde değiştirildi.
Haber Merkezi
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Akıllı telefonların ithalatında uygulanan gözetim miktarına ilişkin yeni bir karar alındı.
Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne göre; daha önce "Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak 200 ABD doları/adet olarak uygulanan birim gümrük kıymeti, "Akıllı Telefonlar" için 350 ABD doları/adet olacak şekilde değiştirildi.
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