AKLease, “En İyi İş Yeri” ödülünün sahibi oldu

Türkiye'nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük rol oynayan yatırımları, uzman leasing çözümleriyle destekleyen AKLease, Kincentric tarafından düzenlenen ‘Kincentric Best Employers 2022’ programı kapsamında Türkiye’de “En İyi İş Yeri” ödülünün sahibi oldu. Çalışan bağlılığı ve deneyimini etkileyen kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkânları, marka gibi iş unsurlarındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

2022 yılı En İyi İş Yerleri programı kapsamında 1 Ekim 2021 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında araştırmaya katılan 40 farklı sektör ve 250 şirket değerlendirildi. Çalışan bağlılığı ve deneyiminin yanı sıra çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı endekslerine göre AKLease, Türkiye’nin En İyi İş Yeri ödülünü aldı.

Ödülle ilgili açıklama yapan AKLease Genel Müdürü Çetin Düz, “Çalışanlarımıza sağladığımız güven ve bu güvenin arkasından çalışanın kendini değerli hissetmesi bizi iyi bir işveren konumuna yükseltmede önemli bir etken oldu. Şirket stratejimiz doğrultusunda çalışan memnuniyetini her zaman önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Kincentric Best Employers araştırmasının sonucu da bizim bu yoldaki başarımızı bir kez daha tescil etmiş oldu. Tüm çalışanlarımızın eksiksiz katıldığı bu değerlendirmede, bağlılık sonucumuzu bir önceki yıla göre daha da artırdık. Bu yıl Great Place to Work ile birlikte yaptığımız çalışmada da en iyi işverenler arasında yer aldık. Bu alanda gösterdiğimiz farklı iki başarı çok kıymetli ve gurur verici. Çalışanlarımıza kulak vermeyi ve onların ihtiyaçları doğrultusunda süreçlerimizi iyileştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.