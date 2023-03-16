AKMİB’in şubat ayı ihracatı 215 milyon dolar

Başkan Saadettin Çağan “Depremzede kardeşlerimize barınma imkânları sağlanması ve işletmelerinin faaliyete geçebilmesi için hibe, faizsiz kredi, vergi muafiyeti ve teşviklerin ivedilikle verilmesi gerekiyor.” dedi.

Tüm acılara rağmen üretim ve ihracatın devamlılığını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, deprem felaketlerine rağmen şubat ayında 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Şubat ayında en fazla ihracat İtalya, Hollanda ve KKTC’ye AKMİB’in şubat ayındaki ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, “Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüzün ülke geneli ihracatı 2,25 milyar dolar oldu. Bölge ihracatımız depremin etkisiyle 215 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

343 bin 222 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğimiz bu ayda, en fazla ihraç ettiğimiz ürün grupları listesinde mineral yağlar ve mineral yakıtlar 97,4 milyon dolar değer ile birinci, plastikler ve mamulleri 54,7 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar 32,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayında Birliğimizin en fazla ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise İtalya, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) görüyoruz. İtalya’ya 23,3 milyon dolarlık, Hollanda’ya 19,3 milyon dolarlık, KKTC’ye 18,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu ayda Togo, Malta ve İtalya, ihracat hacminde en yüksek oranda artış sağladığımız ülkeler oldu” diye konuştu.