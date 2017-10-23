Alacabel, zaman ve yakıt tasarrufu yaptıracak

23 Ekim 2017

Antalya-Konya karayolu üzerinde geçen yıl yapımına başlanan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli yapım çalışmaları sürüyor.

Karayolları Konya Bölge Müdürü Turgut Aydın, İç Anadolu Bölgesi'ni, Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Alacabel Tüneli çalışmalarının hızla devam ettiğini ve 4 bin 600 metrelik kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Türkiye'nin karayolu ağında kuzey-güney aksı üzerinde ana arter özelliğinde bulunan Konya-Antalya yolunun kış aylarında yoğun kar yağışı alan, yaz aylarında ise Akdeniz Bölgesi'nin yüksek turizm potansiyelinden dolayı taşıt trafiği artan bir güzergah olduğunu kaydeden Aydın, "Bu proje ile Konya-Antalya karayolunda kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun olduğu kesimlerden yaklaşık 400-500 metre daha alt kotlarda tünel ve bağlantı yolları yapılarak geçilmesi ve mevcut karayolu standardının yükseltilip trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Tünelin özellikle kış aylarında trafikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu proje Antalya-Konya arasındaki Alacabel mevkisindeki Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları projesidir. İhale edilen kesimin uzunluğu, 7 bin 360 metresi çift tüp tünel, 11 bin 800 metresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 19 bin 200 metredir. Ayrıca proje kapsamında birisi köprülü olmak üzere üç adet kavşak yer almaktadır. Tüneller arasında 9 adet karşılıklı sığınma cebi ile acil geçiş yerleri mevcuttur. Çalışmalar geçen yıl başladı. Gece, gündüz, yaz ve kış demeden çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla her iki tüpte giriş ve çıkış ağızlarında toplam 4 taraftaki çalışmalar 4 bin 600 metreye ulaştı. Kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı. Bu yolun yaklaşık 11 kilometresi Konya, kalan 8 kilometresi Antalya karayolları bölgesi içinde kalmaktadır."

2019'da bitirilmesi hedefleniyor

Söz konusu projenin tamamlanmasının ulaşım kolaylığına ciddi bir fayda sağlayacağını ifade eden Aydın, proje çerçevesinde Susuz Viyadüğü ve Tınaztepe Tüneli'nin de yapılacağını, bunlarla birlikte Antalya-Konya yolunda 8 kilometre kısalma olacağını ve yol standartlarının iyileşeceğini bildirdi.

"Projenin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor" diyen Aydın, "Projenin bitmesi ile tırmanma ve inişleri kaldırdığı için araç yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Zaman ve yakıt tasarrufu yapacak

Öte yandan, Alabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla iş gücünden yılda yaklaşık 1,6 milyon saat tasarruf sağlanacağı ve yıllık tasarruf tutarının 2017 yılı birim fiyatlarıyla 25 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Tünelin yapılmasıyla akaryakıt tüketiminde de vergiler dahil toplum yıllık tasarruf tutarının 2017 birim fiyatlarıyla 17,6 milyon lira olacağı ifade ediliyor.

Kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun olduğu kesimde karayolu standardının yükseleceği, trafik emniyeti, can ve mal güvenliği sağlanmış olacağı da vurgulanıyor.

Kaynak: AA