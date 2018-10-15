Albayrak: Ekonomideki olumsuz hava dağılıyor

15 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da yeni havalimanında düzenlenen Hedef 2023 Zirvesi'nde konuştu.

"Ülkemizle ilgili olumsuz hava güçlü bir şekilde dağılmaya başladı" diyen Albayrak, ekonomideki son gelişmelere dair şunları söyledi:

- Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı.

- Son dönemdeki spekülatif ataklarla başka bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir kriz yaşardı.

- Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük.

- Enflasyon ve faiz denen iki prangadan ülkemizi kurtardığımızı hepimiz göreceğiz.

- Gördük ki ülkemizle ilgili olumsuz hava dağılmaya, güçlü bir şekilde başlamış.

- İhracatta ekim çok güçlü başlamış, farklı bir rekoru görme imkanımız çok yüksek.

- Ekonomide ihracatla birlikte dengelenmenin başladığını görmeye başladık.

- Kurdaki volatilitenin önüne geçilmesi ile birlikte aşağı yönlü seyir kendisini göstermeye başladı, bu sürecin daha da güçlenerek gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın.

- Bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz.

- Bu destek büyüyerek daha da ileri taşınacak, enflasyonla mücadelede önce ekim, sonra kasım ve aralık rakamlarıyla aşağı yönlü trendi göreceğiz.

- Türkiye aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı.

- Hal Yasası çok yakın süreçte Meclis gündemine gelecek.

- Artık komisyonculuk tarihe karışacak, satışta rekabet üst düzeye çıkacak.

- Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık.

- Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor.

- Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığına şahit olduk.

- Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük.

- Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı.

- Çok kısa vadede atılması gereken adımların çoğunu tamamladık.

- Ani müdahaleleri yaptık, yapıyoruz, gerekirse yeniden yapacağız.

- Artık kısa vadeli stratejilerimizin hayata geçtiğine şahit olacağız.

- Üretici fiyatlarındaki artışa neden olan aksiyonlara karşı güçlü adımları atmaya devam edeceğiz.

- Türkiye bu spekülatif saldırıları çok daha büyük bir başarıyla, beklenenin çok daha altında bir şekilde atlatmayı başardı.

- Dünyada yaşanan tüm gelişmeleri detaylı olarak takip ediyoruz, tartışıyoruz, devreye sokmamız gereken tüm adımları atıyoruz.

Devam ediyor...