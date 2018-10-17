ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Albayrak: Teknoloji ve üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız

Albayrak: Teknoloji ve üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan, "16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız." açıklamasını paylaştı.

Albayrak: Teknoloji ve üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı TOBB Sanayi Odaları Konseyi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi’nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız." ifadelerine yer verdi.

Albayrak'ın paylaştığı tweet:

Son dakika hazine ve maliye bakanlığı Berat Albayrak

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.