Albayrak: Teknoloji ve üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan, "16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız." açıklamasını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı TOBB Sanayi Odaları Konseyi ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi’nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız." ifadelerine yer verdi.
Albayrak'ın paylaştığı tweet:
Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi’nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 17, 2018
16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız. pic.twitter.com/EEZ9C9EbuW