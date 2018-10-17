Albayrak: Teknoloji ve üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız

17 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı TOBB Sanayi Odaları Konseyi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi’nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız." ifadelerine yer verdi.

Albayrak'ın paylaştığı tweet: