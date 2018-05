Albayrak: Türkiye'nin sakalını kesmeye çalışıyorlar

23 Mayıs 2018

Ferit PARLAK

ANKARA - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayra gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya gelerek seçimler ve ekonomi ile ilgili soruları yanıtladı.

Türkiye ekonomisi üzerinde çok açık bir operasyonun söz konusu olduğunu belirten Albayrak bunu yapanların zarar edeceğini ifade ederek, “Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık, net bir operasyon söz konusu. Herkes şunu biliyor: Birileri kol kesme pahasına, yani Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı zarar etme pahasına, Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyor. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır” diye konuştu.

Dövizdeki artışın etkisini de değerlendiren Albayrak bu süreçte iletişimin önemine dikkat çekti ve şöyle dedi: "Ekonomik manadaki süreçler, dalgalanmalar, seçim dönemleri, kriz dönemleri; pozitif de negatif de etki edebilir. Önemli olan bunun iletişimi, anlatılması. Çünkü dünyada rekor büyüme gerçekleştiriyorsunuz, ekonominiz büyüyor, istihdamınız artıyor."

"Listede bulunmak benim için şeref"

Albayrak, “AK Parti, öyle bir liste ortaya koydu ki, “Parlamenter sistem bitiyor, Türkiye’de siyaset bitiyor” söylemlerine yanıtı verdi. Listede Başbakan dahil herkes var. Bu, AK Parti’nin 24 Haziran seçimleri için top, tüfek, tank, en güçlü şekilde hazırlandığını gösteriyor.” dedi.

Bu düşüncenin sonucu olarak, kendisinin de aday listesinde olduğunun altını çizen Albayrak, “Bu noktada listede bulunmak benim için büyük bir şereftir. İstanbul 1. Bölge 1. Sıraya konulmak büyük bir sorumluluktur ve büyük bir vebaldir.” şeklinde konuştu.

“Bakanlar 81 milyon arasından seçilecek”

Milletvekillerinin bakan olamayacağına dair açıklamalara da yorum getiren Albayrak, “AK Parti kazansın, Cumhurbaşkanlığı kazanılsın, bakanlık ondan sonraki iş. Yeni sistemle bakanlar artık 20 kişilik ya da 600 kişilik bir havuzdan değil, 81 milyon kişilik bir havuzdan seçilecek. Kimin bakan olacağı, ne şekilde olacağı çok büyük sürprizlere gebe" açıklamasında bulundu.

“Güçlü liste, seçimlerden emin olmadığımız için değil”

Seçimlerden emin olunamadığı için bakanlarında listeye alındığı yönündeki tartışmalara da yanıt veren Albayrak, “AK Parti’yi bilen herkes bilir ki, bulunduğu her yarışa en iddialı şekilde hazırlanır. Bu liste ‘genel seçimlerin önemi yok’ demediğimizi ortaya koyuyor. Erdoğan’a oy verin, partiye vermeyin manipülasyonu var. AK Parti’de böyle bir tartışma yok. Seçmende de olduğunu düşünmüyorum. Bu söylem, siyaseten gündemi farklı şekilde manipüle edip, küçük partilerin, gündem oluşturup büyükten ne kadar oy çalarım mantığıyla suni gündem oluşturmaya çalışıyor." dedi.

"Gölgelerle değil, suretlerle mücadele dönemi başlıyor”

"40 yıllık FETÖ yapısını, 1, 1,5 senede bitirdik demek basit değil. Firari, kaçak savcıları hala görüyoruz, izliyoruz. Almanya’da ki kamera görüntülerini geçenlerde izledik. Ruh halleri ortada, psikolojileri ortada" ifadesini kullanan Albayrak, "Mücadele sonuna kadar devam edecek. FETÖ ve PKK taşerondur. Gölgelerdir. Türkiye yeni dönemde gölgelerle değil, suretlerle mücadele içine girecektir. 24 Haziran’dan sonra gölgeler dönemi bitiyor. Türkiye bu mücadeleye en güçlü şekilde hazır olacak bir şekilde girmesi lazım" yorumunda bulundu.

"Doğu konsolide olurken, batı kırılma yaşıyor"

"Doğu dünyası ne kadar konsolide oluyorsa, batı dünyası o kadar kırılma, çatışma ve hakikaten ayrışma yaşıyor" diyen Albayrak, "Küresel gücün ve zenginliğin doğuya doğru kaydığı ve ciddi mesafe katettiği bir dönemde; batının çok ciddi açmazlarla, büyük yanlışlarını beraberinde yaşayacağımız dönemi de gösteriyor. ABD’nin kendi içinde yaşadığı çelişkiler silsilesi, Ortadoğu politikasında ortada, Suriye politikasında ortada, Kudüs politikasında ortada, Asya Pasifik politikasında ortada, Avrupa politikasında ortada. AB’nin kendi içinde yaşadığı krizler problemler ortada. Bu denklemde biz, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda politikalar izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Doğu Akdeniz’de uyguladığımız politika örnek bir politikadır"

"Bunun en güzel örneği Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz siyasetinde Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar açık, net ve somut diplomasi izlemiştir" diyerek sözlerine devam eden Albayrak şunları söyledi:

"Üç tane saha var. Birincisi Türkiye’nin karasuları var. İkincisi Kuzey Kıbrıs’ın var. Üçüncüsü ise muvaazalı bölgeler var. Türkiye bunların her biriyle alakalı olarak ‘oldu bittiye’ izin vermeyecektir. Doğu Akdeniz birilerinin gölü değil, istediği şeyi yapamaz. Öyle bir şey yok. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunacaktır. O ülke öyle söyledi, bu ülke gemilerini gönderdi. Kusura bakmayın siz o gemileri gönderirsiniz ve biz o gemileri oraya sokmayız. Enerji Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Askeriyemizle birlikte bu süreç ile ilgili çok somut politikayı, Cumhurbaşkanımızın açık net duruşuyla uyguladık."

"Erken seçim olmaz"

Bundan sonra erken seçim beklemediğini belirten Bakan Albayrak, "Burada esas konu, güçlü lider, güçlü meclis. Yani Tayyip Erdoğan’ı seviyorsa bir seçmen, partiyi de seviyor demektir. AK Parti eşittir Tayyip Erdoğan’dır. Seçmene gittiğinizde ampul partisi diyor. Benim şahsi kanaatim cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmaz. Ola ki ikinci tura kaldı, cumhurbaşkanı karşısında kim olursa olsun, emin olun, birinci turdakinden çok daha fazla oyla ikinci turda seçilir" diye konuştu.

"MHP yakınlaşması, AK Parti’yi Kürt seçmenden uzaklaştırmaz"

Albayrak, "MHP yakınlaşmasının, AK Parti’yi Kürt seçmenden uzaklaştıracağı yönünde tahminler var. 2017 yılındaki 16 Nisan referandumu bunun en güzel cevabıdır. Referandumda, AK Parti ile MHP 2015 seçimlerinden daha yüksek oyla, güçlü şekilde çıktı. Bugün 16 Nisan’dan çok daha güçlü ilişkisi ve iletişimi var ak partinin Kürt seçmenle. Ve Yoğunluklu Kürt seçmenin bölge siyasetinde, küresel siyasetteki kırılmayı her geçen gün çok daha iyi ve net okuduğunu düşünüyorum. Son dönemde Ortadoğu’da, Irak’ta, Kuzey Irak’ta, Kudüs’te tüm bu coğrafyalarda yaşanan bu süreçte Kürt seçmen her geçen gün neyi görüyor biliyor musunuz? Yurt dışından birileri, bin yıllık Selahattin Eyyubi’nin intikamını almak için bizlere operasyon yapıyor cümlesini, her geçen gün Kürt seçmenin daha fazla kullandığına şahit oluyorum. Bunu ilk duyduğumda şaşırdım. Bir adım geriye attım, resme şöyle bir baktım. Hakikaten müthiş bir stratejik tespit ve analiz. Hele de son yıllardaki gelişmelere baktığımızda birilerinin bir hesabı kitabı mı var. Seçmen, Kürt’lerin en büyük teminatının Türkiye olduğunu görüyor. Birkaç yıldır yaşananların kuşun bir kanadının yanına, öbür kanadını da eklediğine, bu bilincin artarak güçleneceğine inanıyorum. Farkındalık düzeyi önemli. Kuş tek kanatla uçmuyor" dedi.

"Enerji alanında yeni müjdeler olacak"

Albayrak şöyle devam etti:

"Seçimlere giderken enerji alanında yeni müjdelerimiz olacak. Süre boyunca aralıklarla açıklayacağız. Olumlu gelişmeler de yaşıyoruz. Bu halkımıza yansıyacak. Elektrik üretiminde yerlilik hedefini yüzde 35 ile 45 arasında koymuştuk. Dün aldığım rakam, Mayıs başı itibariyle yerlilik oranı yüzde 51.17’ye ulaştı. Rekor düzeyde müthiş bir rakam. Hele hele tarihinin en kurak geçtiği bırakın karı, yağmurun bile yağmadığı bir dönemde bu rakam oldukça yüksek. Yerli kömür, rüzgar ve güneş kaynaklarımız bu rakam üzerinde etkili olmuştur. İşte yarın Hakkari’ye gidiyorum ilk defa Çukurca’da sınırın dibinde, girmediğimiz alanlara da giriyoruz. Doğu Akdeniz için gemimiz hazır, bu sene en az bir sığ bir de derin sondajımızı yapacağız. Karadeniz de öyle. Kara aramacılığında hiç giremediğimiz mayınlı bölgelerde daha aktif bir siyaset güdeceğiz. Bu metodolojiyi siz sistematik olarak doğru takip ettiğinizde 2030’dan önce bir de bakmışız enerjide kendine yeten bir duruma gelmişiz. 40-50 milyon ton kömür ithal edip 3-5 milyar doları buna ödeyen Türkiye’de kömür üretimi 60 milyon tondan 80 milyon tona çıktı. 2019’da 100 milyon ton üretim bekliyoruz. Sonraki hedef 250 milyon ton."