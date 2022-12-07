Aldağ, yeni yerine taşındı

Allianz Tower’ın enerji-çevre dostu yapısı ve sürdürülebilir özellikleri ile Türkiye’de LEED Platin Sertifikası almaya hak kazanmış ilk binadır. Aldağ yeni genel merkezinde 1100 metrekarelik alanında, yönetim, satış, muhasebe, finans, İK, pazarlama, kurumsal iletişim, IT, satın alma departmanlarıyla hizmet verecek.

Türkiye'nin önde gelen en büyük merkezi iklimlendirme sistemleri üreticisi Aldağ, büyüme öngörüleri, iş sürekliliği odağı, sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımı doğrultusunda hedeflerine devam edebilmek adına Allianz Tower’ın en uygun ortamı sağladığına inanıyor.

Aldağ AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erman Gökmen; "Aldağ AŞ sürdürülebilir gelişim stratejisi doğrultusunda attığı adımlarla daha büyük ve daha çok sayıda prestijli projenin tercihi oluyor. Bu durum, ticari hareketliliğin merkezinde olmamızı gerektiriyor. Bir yandan ulaşımla ilgili sürelerimizi kısaltacak, öte yandan günden güne artan marka değerimizi daha iyi yansıtacak bir merkez ofise taşınma kararı aldık. Bu noktada bir seçim yaparken, Aldağ AŞ’nin sürdürülebilirlik hedefleri ve stratejileri doğrusunda aldığı kararlara azami uyumluluğu da gözettik” dedi. Gökmen, insan kaynağını tüm süreçlerinin odağına koyan Aldağ’ın yeni merkezinin, çalışanlar arasındaki iletişimi ve verimliliği artıracak konforlu bir çalışma alanı oluşturma bilinciyle tasarlandığını belirtti.

Tarihinin verdiği nosyon ve bilinçle, bugün ulaştığı büyüklüğüyle Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri üreticisi, dünyanın önde gelen ekipman ve servis sağlayıcısı olan Aldağ AŞ, 57 yıldır Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmektedir. Aldağ, İstanbul’da bulunan merkez ofisi, Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de bulunan bölge ofisleri ve 283 civarında çalışanı ile Türkiye ve tüm dış pazar müşterilerine hizmet veriyor. 2018 yılından itibaren üretim süreçlerini Akhisar OSB'de inşa edilen 38.000 metrekarelik fabrikasında sürdüren Aldağ, İstanbul Kartal'daki tesisini lojistik merkezi olarak kullanmaya devam ediyor.