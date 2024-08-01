Alex de Souza'nın enflasyon şaşkınlığı: Korkunç bir pahalılık gözlemledim

Eski Fenerbahçeli yıldız ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Türkiye'ye döndükten sonra yaşadığı ekonomik şoku dile getirdi. Brezilyalı teknik adam, Rafine TV'ye yaptığı açıklamalarda, ülkeye dönüşünde karşılaştığı yüksek enflasyona ve hayat pahalılığına dikkat çekti.

"Korkutucu biçimde pahalılığı gözlemledim"

Alex de Souza, "Yıllar sonra Türkiye’ye döndükten sonra, korkutucu biçimde pahalılığı gözlemledim" dedi. Türkiye'deki yaşam maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını belirten Alex, futbol sektörünün de bu durumdan etkilendiğini vurguladı. Futbolda başarı için paraya ihtiyaç olduğunu belirterek, parasızlık durumunda kulüplerin zorlandığını ifade etti.

Fenerbahçe maçı açıklaması

Alex de Souza, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir hisle sahaya çıkacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öncelikle ben bir teknik adamım ve kime karşı oynayacağımın bir önemi yok. Bu şekilde düşünürsem işimi kaybedebilirim ve bunu kaybetmemek için elimden geleni yapmak zorundayım. Kim olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama oraya gelmeden önce bizim ilk maçımız Göztepe’ye karşı ve şu an ona hazırlanıyoruz."