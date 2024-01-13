Alfa Romeo, Türkiye'de büyümesini sürdürecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te küresel düzeyde kayda değer başarılara imza atan Alfa Romeo, bu yıl için iddialı hedeflerle yola devam ediyor. Alfa Romeo, stratejik planlaması, yenilikçi yaklaşımı ve kalite odaklılığı ile sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

2023'ün değerlendirmesi, "0'dan 0'a" strateji olarak adlandırılan ve 2027'de tamamı yüzde 0 emisyonlu ürün gamına geçme planı ile her yıl yeni bir model sunma taahhüdünde kararlı ilerleme, Tonale modelinin piyasa başarısı, markanın yeni pazarlara girme stratejisi gibi önemli başlıkları içeriyor.

2024 hedefleri arasında ise nisan ayında tanıtımı gerçekleştirilecek Milano modeli ile B-SUV segmentine adım atmak ve elektrifikasyon planına devam etmek yer alıyor.

"Türkiye, en hızlı büyüme gösterdiğimiz ülkelerden"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, Türkiye'nin, Alfa Romeo'nun en hızlı büyüme gösterdiği ülkelerden olduğunu belirtti.

Imparato, bu yıl ve sonrasında Alfa Romeo'nun küresel ürün stratejisini ve kalite odağını sürdürmeyi, markanın küresel varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, her yıl yeni bir modelin piyasaya sürülmesi stratejisiyle markanın pazar trendlerine yanıt verme kapasitesinin güçleneceğini vurguladı.

"Milano'nun hikayesi, İtalyan köklerimizle derin bağımızı yansıtıyor"

Jean-Philippe Imparato, Alfa Romeo'nun sportiflik, inovasyon ve tasarım konusundaki tutkusuna dikkati çekerek, özel seriler ve 33 Stradale'nin modern yorumlarına, Milano'nun hikayesine ve markanın İtalyan kökleriyle derin bağına değindi.

Imparato, "Bu yıl piyasaya sunacağımız spor şehir aracımız (Sport Urban Vehicle) Milano'nun hikayesi, İtalyan köklerimizle olan derin bağımızı, bu yenilikçi yaklaşımımızı yansıtıyor. Milano modeli, sadece bir araçtan daha fazlasını temsil ediyor. O, Alfa Romeo'nun geleceğine dair de önemli bir sinyal verecek. Bu modelle, müşterilerimize benzersiz bir sportif deneyim ve İtalyan tasarımının ayırt edici güzelliğinin yanı sıra zengin bir kültürel mirası da sunmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye pazarının uzun vadeli potansiyeline inanıyoruz"

Jean-Philippe Imparato'nun ziyareti, Alfa Romeo'nun Türkiye'deki varlığını güçlendirmek, elektrifikasyon, teknoloji ve tasarım alanındaki yenilikleriyle öne çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Imparato, geçen yıl da bu zamanlar Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve pozitif beklentilerinden bahsettiğini hatırlatarak, "Aradan geçen bir seneye baktığımızda, tahminlerimizin doğru çıktığını görüyorum. Türkiye, Alfa Romeo’nun geleneksel Avrupa pazarları dışına çıkma kapasitesini test edebilmemiz için önemli bir yer. Bu strateji, İtalya'dan başlayarak Alfa Romeo'nun geleneksel pazarlarının dışına çıkması, küresel ölçekte varlığını güçlendirmesi anlamına geliyor çünkü markamızın geleceği için sadece Türkiye'de değil bölgede de büyük hedeflerimiz var." açıklamasında bulundu.

Alfa Romeo’nun Türkiye'de 2023'ü, Tonale modelinin pazara sunulmasıyla ciddi bir başarıyla tamamladığını belirten Imparato, 2024'te "Milano"nun dünya ile eş zamanlı Türkiye'de satışına başlanacağı bilgisini paylaştı.

Imparato, "Böylelikle Tonale ile başlayan bu ivme, tamamen elektrikli bir motor seçeneğiyle de tercih edilebilecek olan sportif ve şehir otomobili Milano ile pekişecek. Milano'nun ürün gamına katılmasıyla, 2024 yılında Alfa Romeo hayranlarının (Alfisti) ve Alfa Romeo sahibi olmak isteyen potansiyel alıcıların beklentilerini ve arzularını karşılayacak bir ürün gamımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye pazarının uzun vadeli potansiyeline inancını yineleyen Imparato, 2024'te de kalite, ve benzersiz sürüş deneyimi sunarak büyümeye devam etmeyi planladıklarını vurguladı.

Alfa Romeo CEO'su Imparato, şirketin küresel strateji üzerine kurulu başarılı sonuçları devam ettirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Imparato, Alfa Romeo olarak küresel stratejilerin üzerine inşa ederek başarılarını sürdürmeyi ve marka kimliklerini küresel ölçekte pekiştirmeyi hedeflediklerini ve Türkiye'nin bu yıl da önemli bir pazar olmayı sürdüreceğini vurguladı.

- "Imparato’nun ziyareti, Alfa Romeo'nun Türkiye pazarındaki güçlü duruşunu pekiştiriyor"

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü de karbon nötr olma yolunda otomobil endüstrisinin en hızlı markası haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek, Türkiye pazarının dinamik yapısının ve tüketicilerin artan çevre bilincinin, Alfa Romeo'nun elektrifikasyon stratejisiyle uyum sağladığına dikkati çekti.

Süslü, pazardaki güçlü talebin, Alfa Romeo'nun Türkiye'deki varlığını artırma kararını desteklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye, Alfa Romeo'nun küresel başarısında öne çıkan ve rekor büyüme gösteren ülke. Jean-Philippe Imparato'nun ziyareti, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Alfa Romeo'nun Türkiye pazarındaki güçlü duruşunu pekiştiriyor. Türkiye'de bu global vizyonu yerel dinamiklerle harmanlayarak sürdürülebilir büyümeyi ve müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, 2023 sonu için bize 2 kat satış hedefi koymuştu. 2023 yılında 2,5 kat büyüyerek bu hedefin de üstüne çıktık. 2024 yılında da büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Tonale ile başlayan ivmenin Milano ile pekişeceğine inanıyorum."