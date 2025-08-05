Alfin Sigorta Aracılık Hizmetleri Genel Müdürü Enis Gültekin: Alacak sigortaları şirketler için hayat sigortasıdır

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Alacak sigortalarının vadeli satışlardan kaynaklanan tahsilat riskinin yönetilmesinde çok önemli bir araç niteliği taşı­dığını belirten Alfin Sigor­ta Aracılık Hizmetleri Genel Müdürü Enis Gültekin, “Ala­cak sigortalarına, şirketle­rin hayat sigortası diyebiliriz. Çünkü alacakların zamanın­da tahsil edilememesi maale­sef likidite dengelerinin bo­zulmasına ve ciddi finansal sorunlara sebep olabilmek­tedir. Bunun yanı sıra özellik­le ihracat başta olmak üzere mevcut ve potansiyel alıcı­lar hakkında doğru istihbarat sağlamak da ticari hayatın devamlılı­ğı için çok önemli. Biz de yeteri kadar bilinmeyen ve kul­lanılmayan bu ku­rumsal sigorta ürü­nünü çok çeşitli platformlar­da tanıtarak, firmalarımıza anlatarak yaygınlaştırma he­defindeyiz” dedi.

Gültekin, Alfin Sigorta Ara­cılık Hizmetleri olarak özel­likle alacak sigortası, kefalet senedi gibi finansal sigorta­lar ile yangın, işyeri gibi diğer kurumsal sigorta ürünlerin­de büyüme hedeflerinden söz ederek, dijital pazarlama faa­liyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi. Bu kapsamda acente­si oldukları sigorta şirketleri ile hem yeni ürün geliştirme hem de onların hâlihazırda çı­kardığı yeni ve yenilikçi ürün­leri dijital platformlarda müş­terilerine sunma konusunda iş birlikleri geliştirdiklerini anlatan Gültekin, “2025 yı­lı bizim için proje geliştirme ve müşteri tabanımızı geniş­letme yılı niteliğinde, sonra­ki yıllarda da bu yenilikçi yak­laşımımız hep devam edecek” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerde kullanılmayan pazar potansiyeli var

KOBİ’lerin önemli bir kıs­mının yeterli sigorta teminatı sağlamadıklarına işaret eden Gültekin, şöyle konuştu: “Bu durum, KOBİ segmentinde önemli bir kullanılmayan pa­zar potansiyeli olduğunu or­taya koymaktadır. Diğer taraf­tan özellikle yangın, finansal sigortalar, tamamlayıcı sağ­lık sigortaları gibi sigortalının kurumsal olduğu ürünlerde TSB verilerine göre, 2024 yı­lında prim üretiminde bir ön­ceki yıla göre dikkate değer re­el büyümeler gerçekleşti. Son yıllarda sıkça yaşanan doğal afetlerin sigorta bilinci üze­rindeki etkisi de yadsınamaz olmakla birlikte afet dönem­lerinde görülen talep artışı sonraki dönemlerde maale­sef yeniden yavaşlama eğili­mine girmektedir. Bu nokta­da hem bireylerde hem de ku­rumlarda sigorta bilincinin yükseltilmesinin önemi tekrar ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan sigorta sek­törünün oyuncula­rı, enflasyonist bü­yüme ile gerçek pe­netrasyon büyümesini ayırt etmesi ve stratejilerin sadece prim hacmini artırmaya de­ğil, aynı zamanda sigortalı ta­banını genişletmeye, özellikle de KOBİ’ler gibi yetersiz hiz­met alan segmentlerde daha da teşvik edici olmaya odak­lanmalıdır.”

Karmaşık poliçeler basitleştirilmeli

Gültekin, afet farkındalığı­nın genellikle reaktif ve olay odaklı olduğunu, derinleme­sine yerleşmiş, proaktif bir risk yönetimi kültüründen kaynaklanmadığına vurgu ya­parak, “İnsanlar riskleri anla­makla birlikte doğrudan de­neyim yaşamadan veya güçlü dış tetikleyiciler olmadan bu riski yönetme eğiliminde ola­mıyor. Bu açıdan şirketlerin ve diğer sigortacılık aktörle­rinin bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmaları ve bu çalışmalarda sadece riskler hakkında bilgi vermenin ötesine geçerek, si­gortanın faydalarını aktif ola­rak göstermeye, karmaşık po­liçeleri basitleştirmeye çalı­şılmalıdır. Zorunlu sigortalar (DASK ve trafik sigortası gi­bi) mevcut olmasına rağmen, penetrasyon oranları hala %100 değildir. Bu, yasal zo­runluluklar olsa bile, nüfusun önemli bir kısmının sigorta­sız kaldığını göstermektedir. Kasko ve konut sigortası gi­bi isteğe bağlı sigortalarda ise oranlar daha da düşük düzey­dedir” diye konuştu.

Rusya’da taşımacılıkta sigorta primleri %400 arttı

Jeopolitik çatışmalar, lo­jistik sektöründe risk prim­leri üzerinde doğrudan ve önemli bir etki oluşturduğu­na, Türkiye’nin de jeopoli­tik konumundan sebep; ‘risk çemberi’nin içinde yer aldı­ğına dikkati çeken Gültekin, şu bilgileri verdi: “Bu da ni­hai olarak tüketici maliyetle­rine yansımaktadır. Küresel jeopolitik gerilimler ve silah­lı çatışmalar, sigorta paza­rındaki belirsizliği artırarak sermaye maliyetlerini yük­seltmektedir. Rusya-Ukray­na savaşı, sigorta primlerin­de %20-30 oranında artışa yol açmış, özellikle havacılık ve deniz sigortalarında bu ar­tışlar belirgin olmuştur. Rus­ya’dan yapılan taşımacılık için sigorta primleri, çatış­ma öncesine göre %400’ün üzerinde artmıştır. Kızılde­niz’deki güvenlik sorunları, uluslararası sigorta şirket­lerinin bölge için savaş riski teminatlarını durdurması­na yol açmış, bu da bölgeden geçen gemi sayısını azalt­mış ve primleri yükseltmiş­tir. 100 milyon dolarlık bir ge­minin Kızıldeniz’den tek ge­çişi için savaş riski primleri, daha önceki %0,4 seviyesin­den %1 seviyesine ulaşmış­tır. Savaşlar nedeniyle deği­şen ve uzayan rotalar ve artan enerji maliyetleri de primler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.”

Penetrasyonda gidilecek yol uzun

Türkiye’deki sigorta bilincinin ve sigortalılık penetrasyonunun mevcut durumu ve tarihsel gelişiminim sektörün gelecekteki büyüme potansiyeli açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Gültekin,

“Genel sigorta penetrasyon oranı, 2023 yılında %2,3 seviyesinde olan bu oran 2024 yılında %2,48’e ulaşarak son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştır. Bu artış, olumlu bir eğilimi işaret etse de küresel ortalama penetrasyon oranı olan %7,2 ve Batı Avrupa ülkelerindeki %9-10 seviyeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin hâlâ önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bunun tabii çok çeşitli sebepleri var. Neden biz gerideyiz dediğimizde her coğrafyanın kendine has özellikleri var. Risk yönetimi aracı olarak sigortanın pek dikkate alınmaması, bilinmemesi söz konusu. Biraz coğrafyadan kaynaklanan kadercilik anlayışı da bunun içerisinde” şeklinde konuştu.

İlk 6 ayda 2024’e göre %51,6’lık büyüme

Gültekin, küresel sigorta sektörünün 2024'te yaklaşık %8,6 oranında büyüyerek, bir önceki yılın %8,2’lik rekor büyümesini geride bıraktığını hatırlatarak, “2025 yılında ise global düzeyde GSMH’lerde görülen kısıtlı büyüme performansı nedeniyle sigorta sektörünün de %2,5-3 düzeylerinde bir büyüme gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Ülkemiz sigortacılık sektörü de küresel eğilimlere paralel olarak güçlü bir büyüme ivmesi yakalamıştır. 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 576,8 milyar TL’lik bir prim üretimi gerçekleştiren sektörümüz bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,6’lık bir büyüme gerçekleştirmiştir. Tahminler yıl sonu itibariyle sektörün toplam prim üretiminin yaklaşık olarak 1,2 trilyon TL düzeyine ulaşacağı yönündedir" dedi.