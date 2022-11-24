Ali Aydın: Rüzgar enerjisi ülkelerin ekonomik krizlerine set çekebilir

Günümüzde enerji güvenliğinde yaşanan problemler ve fosil yakıt bağımlılığı pek çok ülkeyi risk altında bırakıyor. Bu nedenle dünya, artan enflasyon ve küresel ısınma gibi konularda sürdürülebilir çözümler geliştirmek için çaba gösteriyor. Başta rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin özellikle gelişmekte olan ülkelerin enerji krizinden çıkış yolu olacağını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, bu bağlamda yapılacak yatırımların avantajlarını sıraladı.

Rüzgar enerjisine yatırım yapan ülkeler pek çok kilidi açacak

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) yayınladığı “Gelişmekte Olan Ekonomilerde Rüzgar Enerjisinden Ekonomik Fırsatların Yakalanması” raporunda küresel enerji geçişi için kilit rol oynayan beş ülkede devam eden rüzgar potansiyeli araştırması yer alıyor. Gelişmekte olan ülkeleri hedef alan raporda enerji güvenliği, rüzgar enerjisinin ekonomik ve çevresel faydaları, potansiyel engeller ve gelişmekte olan ekonomiler için bu engellerin nasıl aşılabileceğine dair tavsiyelere yer veriliyor. 2022-2027 yılları arasında yılda 1 GW karasal rüzgar enerjisine yatırım yapan ülkelerin pek çok yönden kazançlı çıkacağını vurgulayan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, bu bağlamda ülkelerin elde edeceği bazı kazanımları paylaştı.

1. Yatırımlar ulusal ekonomiye katkı sağlayacak. Gelişmekte olan ülkelerin mevcut potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki 5 yıllık süreçte rüzgar enerjisine yapacakları yatırımlarla bu ülkeler, ulusal ekonomilerine 19,3 milyar dolar brüt katma değer sağlayabilecekler.

2. Yatırımlar istihdam getirecek. Rüzgar santrallerine yapılacak yatırımlarla santrallerin inşaat ve kurulum aşamasında 114.000 kişiye istihdam sağlanacak. Aynı zamanda türbinlerin 25 yıllık işletme ve bakım aşamasında yılda 12.000 ilave istihdam sağlaması söz konusu olacak.

3. Yatırımlar temiz elektrik kullanımını artıracak. Önümüzdeki beş yılda rüzgar enerjisine yönelik yapılacak yatırımlarda 2027 yılından itibaren yılda 34,6 milyon litre su tasarrufu sağlanacak ve bu durum termal üretim için önemli bir kapı aralayacak.

4. Yatırımlar sayesinde tasarruf elde edilecek. Yapılacak yatırımlar sayesinde rüzgar türbinlerinin kullanım ömürleri boyunca 290 milyon metrik ton karbondioksit tasarrufu sağlanacak.