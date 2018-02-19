Ali Kibar: KDV reformu yatırımları hızlandıracak

19 Şubat 2018

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Meclis'ten geçmesi beklenen KDV reform paketinin büyümeye katkı sağlayacağını, yatırımları kolaylaştıracağını söyledi.

Kibar konuya ilişkin şunları dile getirdi:

"KDV'lerin finansmanının esnek hale gelmesi ve şirketlerin bilançoları üzerinde taşıdığı yükün hafifletilmesine ilişkin KDV reform paketi var. Bunun önümüzdeki günlerde Meclis'ten geçmesi ve uygulamaya alınmasına yönelik bir çalışma yapılıyor diye biliyoruz. Bankacılık sektöründeki TL borçlanma faizlerinin yüzde 16-20'ler seviyesine geldiği bir ortamda, şirketlerin üzerindeki baskıyı önemli anlamda absorbe edecek bir süspansiyon... Adeta bir amortisör görevi sağlayabilir. Birçok kuruma endirekt bir mekanizmayla bağladıkları paranın kendi işlerinde kullanılabilmesi için kısmi anlamda fırsat yaratacak. Paketin, bu yılki büyümeye pozitif katkısı olacağını, yatırımları hızlandıracağını düşünüyorum. Bunların da katkısıyla bu yıl büyümede yüzde 6,5 seviyelerinin yakalanabileceğini düşünüyorum"

Bekleyen KDV'lerin şirketler için önemli bir yük olduğunu vurgulayan Kibar, kamu tarafında iade nakli ya da mahsup sisteminin devreye alınmasının reel sektöre önemli bir dolaylı kaynak girişi anlamına geleceğini söyledi.

Kibar, "Bir şirketimize yatırım yapmışız, yaptığımız yatırımın KDV'sini ödemişiz, bunu yıllardır alamıyorsunuz. Alabilmek için üretime geçirdiğiniz şirketin, üretip yarattığı kârın KDV'si ilk ödediğiniz KDV'ye ulaşana kadar bunu finanse etmek durumundasınız. Önemli ölçekteki yatırımlarda bu çok büyük rakamlar ediyor. Reel sektör, şu anda KDV alacaklarından dolayı hem yatırım yapıyor hem iş yapıyor hem de devleti finanse ediyor. En azından burada AB standartları seviyesine gelebileceğiz. Bu bakımdan bu paket çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Kapasite kullanımı doygunluğa ulaştı"

Ali Kibar, kapasite kullanım oranları açısından belirli bir doygunluğa ulaşıldığını, bu nedenle yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özellikle otomotiv sektörü iş hacminin 28 milyar dolar seviyelerine geldiğine dikkati çeken Kibar, devamla şunları kaydetti:

"Artık bu doygunluğa ulaşmış. Türkiye'nin yeni bir hamle yapması lazım. Şu anda, iç pazarda tükettiğimiz aracın yüzde 70-75'inde ithalata bağımlıyız. Halbuki 1 milyon 800 bin civarında üretim kapasitesi realizasyonumuz var. Burada ne yapılması lazım diye baktığımızda, örneğin, yeni verilen hurda teşvikini yerli sanayi mamullerine kullandırabilirsiniz. Bazı ülkeler kendi ekonomik geri dönüşümünü sağlarken, bu anlamda da birtakım kullanımlarla ilgili altyapıyı kurgulamayı realize edebilir. Bunu yapabiliriz. Siz içerideki segmentsel tüketimi artırdığınızda, o segment büyüdüğünde en azından bir model segmentinde 25-30 bin aracı, tüketiciye bir marka sunabilirse yeni platform gelmesi o derece rahatlar"

Kaynak: AA