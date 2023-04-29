Ali Ülker: Kârlılık nihai hedef olmamalı!

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından, “Tek Dünya, Ortak Gelecek” başlığıyla düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı. 28 Nisan Cuma günü “100. Yılında Türk İş Dünyası İçin Gelecek Modeli: Amaç Odaklı Liderlik ve Strateji” başlıklı panelde konuşan Ali Ülker, şirketlerin eski modellerle yeni dünyada var olamayacağının altını çizerek yeni nesillerin amaç odaklı şirketleri ve mevcut modelleri yıkıp yeniden kurmaya açık bir liderliği tercih ettiğini belirtti. Yıldız Holding’in de bu anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Ali Ülker, Holding’de ve iştiraklerinde kârlılığın nihai hedef olmadığını, asıl amacın topluma katkı sağlamak olduğunu belirtti.

“Şirketler gençlere daha fazla yatırım yapmalı”

Yıldız Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak ilk göreve geldiğinde Holding’in değerlerine odaklandığını belirten Ali Ülker sözlerine şöyle devam etti: “Yıldız Holding’i bugünlere taşıyan değerler, aynı zamanda bizi geleceğe de taşıyacak olan temel değerler. Yüksek performanslı lider bir kurum olmak ve tüketiciye dokunmak bizi biz yapan geçmiş değerlerimiz.

Bununla birlikte yeni değerlere de açık olan bir şirket olmak, gençlerle aynı dili konuşabilmek çok önemli. Genç kuşakların kariyer için, ‘kazandıklarını topluma geri verebilen’ şirketleri tercih ettiklerini görüyoruz. Liderlik biraz da bu vizyonu ortaya koyabilmek ve özellikle gençleri bu vizyonun etrafında birleştirip geleceğe taşıyabilmekten geçiyor.

‘İnsana Yatırım’ vizyonumuzla gençlere daha fazla fırsat sağlamanın gerekliliğine inanıyorum. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, gençlere, ekibinize yatırım yapın, kendi geleceğinize yatırım yapın. Üniversite mezunu pırıl pırıl gençleri, kendi bünyenizde kendi hamurunuz olarak yoğurun.”

“Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin temeli olarak görüyoruz”

Yıldız Holding’in stratejisini tek kelimeyle “sürdürülebilirlik” olarak tanımlayan Ali Ülker, bu konuyu bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını ve toplumsal faydayı öncelikli amaç olarak gördüklerini ifade etti. Ali Ülker, “Sürdürülebilirliği değerlerimizin ayrılmaz bir parçası ve iş yapma biçimimizin temeli olarak görüyoruz.

Kurucumuz Sabri Ülker’in bizlere miras bıraktığı ‘israfsız şirket’ modeli doğrultusunda finanstan tüketime, üretimden tedarik zincirine, mağazalardan sosyal sorumluluğa kadar her alanda sürdürülebilirliği işlerimizin merkezinde tutuyoruz.

Tarımı destekleyen projelerde yer alıyoruz. Kadın üreticileri ve tedarikçileri destekliyoruz. ‘İnsana Yatırım’ anlayışımızla fırsat eşitliği, dijital eğitimler, gençlere staj ve iş imkânları gibi girişimlerle topluma katkı sağlıyoruz. Tüm paydaşlarımız için değer üreten, Türkiye’yi merkeze alan ama global liderliği de hedefleyen bir yaklaşımla faaliyet gösteriyoruz,” dedi.