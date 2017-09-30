“Alınan tedbirlerle ekonomi her yıl 5,5’in üzerinde büyüyecek”

30 Eylül 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ülke ekonomisini, orta vadede aldıkları tedbir ve teşviklerle her yıl 5,5'in üzerinde büyüteceklerini söyledi.

Tüfenkci, partisinin Battalgazi İlçe Başkanlığının Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulunda, Malatya teşkilatının her zaman en güzel şekilde siyaset yaptığını belirtti.

Siyasette Hakk ve halka dayandıklarını, bunların dışında hiçbir güce boyun eğmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara böyle öğrettiğini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak kurulduğumuzdan bugüne kadar birçok hizmet yaptık. Her zaman bu hizmeti yapmaya hazırız. Nasıl 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında dimdik ayakta durduysa, milletle bütünleştiyse, biz herkese teşekkür ediyoruz. O gün canlarını veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun için diyoruz ki biz bu millete ne kadar hizmet etsek azdır."

Türkiye'yi her alanda 3 kat büyüttüklerini vurgulayan Tüfenkci, 3 yıl içerisinde milli geliri 13 bin doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ekonomiyi eleştirenlere Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak yüzde 5,5 büyümeyle cevap vereceklerini ifade eden Tüfenkci, "Bu büyümeyi kalıcı hale getirmek için de orta vadede almış olduğumuz tedbirlerle, teşviklerle her yıl 5,5'in üzerinde bu ülkeyi inşallah büyüteceğiz. Niye büyüteceğiz? Çünkü biz her yıl 1 milyona yakın insanımıza, gencimize iş, aş bulmak zorundayız. Derdimiz milletimizin işini, aşını büyütmek." diye konuştu.

"Uysal koyun değiliz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da her yeri dolaştıklarını ve millet için koşturduklarını anlattı.

Bütün millete kucak açtıklarını, kimsesizlerin kimsesi olduklarını belirten Çalık, sadece Türkiye'de değil dünyada nerede bir mazlum varsa onların yanında yer aldıklarını söyledi.

Coğrafyanın kader olduğunu belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve dışında uluslararası güçlerin bize yapmak istediklerini biliyorsunuz. Herkes bilsin ki biz yumuşak başlıyız ama asla uysal koyun değiliz. Bizim tercihimiz kendi kaderimizi kendimiz çizmekten yanadır. Hak ordusu bu kadar çalışıp çabalarken diğer savaşçılar duruyor mu? Durmaz. Adalet yürüyüşü deyip yollara dökülenler, 'terörist' der terörist cenazesine gider. 'Yurt' der yurdunu düşmana şikayet ederler. 'Özgürlük' der casusluğu meşrulaştırmak isterler. Muhalefet yurt içinde bu kaos sözlerine rağmen bir de kalkıyor yurdunu Almanlara, yurt dışına şikayet ediyor. Böyle ana muhalefet de böyle genel müdür de bizim asla rakibimiz olmadı olamaz da..."

Ülke sınırlarının bittiği noktada yaban atlarının cirit atmasına izin vermeyeceklerine dikkati çeken Çalık, "Türkiye'nin sinirleriyle de sınırlarıyla da kimsenin şaka yapmaya imkanı yoktur. Kimse bu ülkeyi, milleti karşısına alıp çocukluk hayalini gerçekleştirmek için çocukça girişimlerde bulunmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA