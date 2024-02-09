Alışverişte rota değişti

Vatandaşlar artık yurt dışından online sipariş vererek aynı marka ürünü daha ucuza getiriyorlar. Pandemi ile beraber hayatımızın merkezine oturan online satış sistemi artık rotasını yurt dışına çevirmiş durumda. Öyle ki bankalar arası kart merkezinin 2023 verilerine göre kredi kartıyla yurt dışından online alışverişler bir önceki yıla göre yüzde 135 artış gösterdi.

Önceki yıl 48.8 milyar lira olan yurt dışı online alışveriş harcaması bu yıl 115 milyar lirayı gördü. En çok rağbet edilen ürünler ise genelde küçük ev aletleri ve elektronik eşyalar oldu. Yurt dışından yapılan alışveriş özellikle bilinen marka ürünlerde artış gösterdi. İnsanlar artık “Yurt dışından alışveriş yapıyorum. Belli markalar dünyaca ünlü markalar daha uyguna yurt dışından alınabiliyor” diyerek alışverişteki rotasını ülke dışına çevirdi.

Türkiye’de satış yapan esnaflar yurt dışı online alışverişlerdeki artış ile ilgili ise durumu Show Haber muhabirine şu sözlerle özetledi:

"Örnek bir ayakkabı vereyim 10 bin ila 12 bin lira bandında ama yurt dışında 6- 7 bin lira bandında alıyorsunuz. Ortalama ya da deri bir ürün olan ayakkabı 2 bin lira – 2 bin 500 lira civarındayken internet sitesinde yurt dışında bu ürün yüzde 30- 40 daha ucuz olabiliyor."

Ben de şu an burada 6 bin liraya aldığım bir montu sitesinde yani yurt dışındaki sitesinde 3 bin liraya alabiliyorum yarı yarıya fark edebiliyor.

Aynı ürün Türkiye’de neden daha pahalı?

Peki yurt dışındaki ki bir ürün Türkiye'ye geldiğinde neden daha pahalıya satılıyor? Öncelikle gümrük vergisi var, Türkiye'ye girdiğinde bir gümrük vergisi uygulanıyor ardından KDV ekleniyor en sonunda da satıcının elde edeceği kazanç eklenmiş oluyor. Durum böyle olunca da aradaki makas açılıyor.

Ne gibi zorluklar yaşanıyor?

Peki yurt dışından alınan ürünlerde ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalınıyor? Alınan ürün kısa sürede tüketicinin eline ulaşamıyor. Bekleme süreleri 2 aya kadar çıkabiliyor. Ayrıca alınan ürünün bedenlerinde sıkıntı yaşanabiliyor. Yurt dışındaki bedenlerde Türkiye’ye göre farklılıklar yaşanabiliyor. Üründe yaşanan herhangi bir sıkıntıda iade sürecinde de zorluklar yaşanabiliyor.

Düşük vergi uygulaması bin 500 dolarla sınırlı

Yurt dışından uyguna alınabilecek ürünlerde düşük vergi uygulaması ise bin 500 dolar ile sınırlı. O rakama kadar yapılan alışverişler sadece yüzde 18 ila 20 arasında vergilendiriliyor ancak alınan ürünlerin fiyatı bin 500 doların üzerine çıktığında yapılan alışveriş ticaret olarak değerlendiriliyor ve vergi oranları da artıyor.