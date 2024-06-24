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Alkole zam yolda! Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş tarih verdi ve oran verdi

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geleceğini belirterek “Birçok içki firması 1-2-3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak" dedi. Aybaş’a göre alkollü içkilere zam oranı yüzde 17-25 arasında olacak.

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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkole temmuz ayında zam geleceğini duyurdu. Aybaş'ın iddiasına göre; zam oranı yüzde 17-25 arasında değişecek.

X (Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Aybaş'ın mesajı şöyle:

* Birçok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak. Gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır, bilginize...