Allianz Trade: Türkiye’de iflas eden şirket sayısı geçen seneye göre yüzde 20 artacak

Allianz Trade'in küresel iflas raporuna göre, Türkiye’deki şirketlerin iflas oranı yüzde 20 artacak..

Raporda Türkiye, şirketlerin yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama ile karşı karşıya olduğu iki büyük pazardan biri olarak tanımlandı.

'Birikmiş' iflaslar

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, ticari iflaslardaki bu küresel inişli çıkışlı seyrin, kısmen durgun olan küresel talep, jeopolitik belirsizlikler ve dengesiz finansman koşullarından kaynaklandığını belirterek, "Pandemi ve enerji krizi sırasında şirketleri iflaslardan koruyan destek perdesinin kalkmasıyla 'birikmiş' iflasların ortaya çıkması bunun bir açıklaması. Bu nedenle, GSYH toplamı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülke, 2024 yılında çift haneli iflas artışlarından etkilenecek ve küresel GSYH’nin üçte ikisini oluşturan birçok ülkede iflas seviyesi pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkacak" dedi.