Alman hükümetinden Commerzbank kararı

2008'deki finansal krizden yaklaşık 16 yıl sonra Alman hükümeti, ülkenin ikinci büyük bankası Commerzbank'taki hisselerini azaltmayı planladığı bildirildi.

42 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008'deki küresel mali kriz sonrasında milyarlarca Euro'luk zarar etmiş, 18,20 milyar Euro devlet yardımı almak zorunda kalmıştı. Yardımın 13,15 milyar Euro'luk kısmı Alman hazinesine geri ödenirken, kalan hisse paketi, Commerzbank hisselerinin dün 13,09 Euro'luk kapanış fiyatı üzerinden yaklaşık 2,6 milyar Euro'ya denk geliyor. Böylece Alman hükümeti, bankayı iflastan kurtararak, öngörülemeyen makroekonomik sonuçları olan bir domino etkisinin önlerken, bankaya kamu yardımından zarar etmiş oldu.

15 yılın en yüksek kârı: 2,2 milyar Euro

Almanya'nın borsada işlem gören en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, geçen yıl 2,2 milyar Euro ile 15 yılın en yüksek kârını elde etmişti. Bankanın net karının 2027'ye kadar yaklaşık 3,4 milyar Euro'ya yükselmesi bekleniyor.

Alman hükümeti, ocakta, ülkenin önde gelen şirketlerindeki hisselerini satacağını açıklamıştı. Hükümet, bu yıl Deutsche Post ve Deutsche Telekom'daki hisselerinin bir kısmını nakde çevirmişti.