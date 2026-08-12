Almanya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları dengeleri değiştirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle temmuz ayında yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz dönemine ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, haziran ayında yüzde 2,3 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi. Böylece daha önce duyurulan öncü veriler kesinleşmiş oldu.

Tüketici fiyatları temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 2,8 artarken, aylık artış yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, enflasyondaki yükselişe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Enerji fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre çok daha belirgindi ve enflasyon oranını yükseltti" ifadesini kullandı.