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Almanya'da 'resesyon' sinyali

Son dakika gelişmesi... Alman ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde beklenmedik bir şekilde %0.2 daralarak 'resesyon' sinyali verdi.

Haber Merkezi
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Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0.2 daralarak, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle resesyona girmekte olabileceğinin sinyalini verdi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, dördüncü çeyrekte öncü gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) bir değişiklik beklemiyorlardı.

Pek çok uzman Alman ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde de küçüleceğini tahmin ederken, dördüncü çeyrekteki daralma, genellikle art arda iki çeyrekteki daralmayı tanımlamak için kullanılan resesyonun daha olası hale geldiğini gösterdi.

 

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