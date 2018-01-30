Almanya'da yıllık enflasyon ocakta arttı
Almanya’da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,6 artış kaydetti.
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,6 arttı. Yıllık enflasyon böylece aralık ayındaki yüzde 1,7’den daha düşük gerçekleşti.
Ülkede, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,7 azaldı.
Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise ocakta aylık yüzde 1 azalırken, yıllık yüzde 1,4 arttı.
Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da yıllık enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatlarının yüzde 3,1, kiraların yüzde 1,7, hizmetlere yönelik maliyetlerin yüzde 1,6 ve enerji fiyatlarının da yüzde 0,9 artması etkili oldu.
Bu arada, ocak ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 14 Şubat’ta yayımlanacak.
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Kaynak: AA