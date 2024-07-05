Almanya'nın 2025 yatırım bütçesi 57 milyar Euro

Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, hükümet ortaklarının 2025 yılı federal bütçesi ve 2028’e kadar borç frenine bağlı kalmayı öngören mali plan üzerinde anlaştıklarını bildirdi.

Almanya'nın istikrarlı bir maliyeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu bütçe rekor yatırımlar içeriyor. Yatırımlar 2025’te de artmaya devam edecek. Önümüzdeki yıl federal hükümet yatırım harcamalarını 2024’teki 53 milyar Euro'dan yaklaşık 57 milyar Euro'ya çıkaracak" dedi.

Savunma bütçesi hedefleri dikkat çekiyor

Scholz, 2028'den itibaren ülkenin savunma bütçesinin 80 milyar Euro'ya çıkarılacağını aktararak, NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini tutturma sözü verdi.

Başbakan Scholz, aylar süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın koalisyon hükümetini güçlendirdiğini savunarak, Alman Bakanlar Kurulu’nun 17 Temmuz'da 2025 bütçe taslağını ve 2024 ek bütçesini onaylayacağını sözlerine ekledi.

Ekonomide geri dönüşün başlangıcı

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ekonomiyi canlandırmak için üzerinde anlaşılan paketin Alman ekonomisine önemli bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, "Paket önümüzdeki yıl ekonomik büyümeyi 0,5 puandan fazla artıracak" dedi.

Maliye Bakanı Christian Lindner ise bütçe konusunda Alman hükümetine yönelik eleştirilere karşı bütçe planlarını savundu. Bütçenin bir kemer sıkma bütçesi olmadığını dile getiren Lindner, federal hükümetin bu yıl ek bütçe ile toplam 489 milyar Euro harcayacağını söyledi. Lindner, 2025 bütçe anlaşmasının miktarının 481 milyar Euro olduğunu aktararak, bütçenin 57 milyar Euro'luk yatırım içerdiğini dile getirdi. Bu yıl Alman hükümetinin borçlanmasının 50,5 milyar Euro'ya yükseleceğini belirten Lindner, 2025’te ise borçlanmanın 44 milyar Euro'ya ineceğini aktardı.

Ekonomiyi canlandırma paketinin ise 49 ayrı önlem içerdiği bilgisini veren Lindner, Alman vatandaşları için gelir vergisi indiriminin 2025 ve 2026 yıllarında 23 milyar Euro'ya ulaşacağını anlattı. Lindner, paketi ekonomik bir geri dönüşü" başlangıcı olarak niteleyerek, pakette iklim dostu teknolojilerin çeşitli alanlarına yatırım planlandığını vurguladı.

Anlaşmazlıklar çözüldü

Öte yandan, Almanya’nın üç partili koalisyon hükümeti, ülkenin bazı harcamalarını sınırlayan anayasal borç freninin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda aylardır anlaşmazlık içindeydi. Söz konusu bütçe anlaşması, gelecekteki kesintiler ve harcama planları üzerindeki farklılıkları çözmek amacıyla uzun süredir devam eden istişarelerden sonra geldi. SPD ve Yeşiller, harcama kısıtlamalarının gevşetilmesini tercih ederken, Maliye Bakanlığı'nı elinde bulunduran FDP katı harcama kurallarının sürdürülmesini istemişti.