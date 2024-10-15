Almanya'nın en büyük sanayi sendikasından yüzde 3,6'lık zam teklifine ret

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası, işverenlerin ülkenin kilit sektörlerinde çalışanların ücretlerine toplamda yüzde 3,6'lık zam teklifini kabul etmedi.

IG Metall sendikasının Kuzey Almanya'daki baş müzakerecilerinden Daniel Friedrich, söz konusu teklifi çok az bulduklarını, ücret artışlarının çok geç yapıldığını ve süresinin çok uzun olduğunu belirtti. Friedrich, "Bu durum hızlı bir şekilde iyi bir çözüme ulaşmayı zorlaştıracak" ifadesini kullandı. Sendikanın Bavyera müzakerecisi Horst Ott da "Bu teklif çalışanların satın alma gücünü güçlendirmek ve ekonomiyi canlandırmak için yeterli değil" görüşünü kaydetti.

Toplu iş görüşmelerinin bir sonraki turu ay sonunda...

IG Metall Kuzey Almanya temsilciliği ise işverenlerin teklifinin gelecek hafta değerlendirileceği ve grev dahil atılacak adımlara karar verileceğini de bildirdi. Kuzey bölgesindeki işverenler adına müzakereleri yürüten Lena Stroebele ise söz konusu işveren teklifinin kriz zamanlarında bile çalışanlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu savunarak, "Aynı zamanda, üye şirketlerimizin genel olarak üstesinden gelebileceklerinin sınırındayız" dedi. Toplu iş görüşmelerinin bir sonraki turunun ay sonunda yapılması planlanıyor.

Aralık ayından itibaren Volkswagen'de grev başlayabilir

Öte yandan, Volkswagen'de ile IG Metall arasında ülkede fabrikaların kapatılması planı dahil toplu iş görüşmeleri de ayrı olarak devam ediyor. Görüşmelerin ilk turunda bir anlaşma sağlanamamıştı. Ücret müzakerelerinde ise IG Metall, Volkswagen çalışanlarının ücretlerine yüzde 7 zam talep ediyor. Sendika aralık ayından itibaren de grev tehdidinde bulunmuştu.