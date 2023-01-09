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Almanya'ya ihracatta tarihi zirveye ulaşıldı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak, 18 milyar 910 milyon dolara yükseldi.

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Geçen yıl Almanya'ya en fazla ihracatı 4 milyar 390 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ayrıca tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'dan Türk ürünlerine geçen yıl rekor talep geldi. İhracatta rekorlarını sürdüren Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı Almanya olurken, 7 bin 600 civarında şirketle Almanya, Türkiye'de en fazla yabancı şirkete sahip ülkeler arasında bulunuyor.

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