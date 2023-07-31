Alternatif Bank’tan ekonomiye 57 milyar TL

Mevduat hacmini 27 milyar TL düzeyine getiren bankanın, öz kaynakları yüzde 33'lük artışla 5,4 milyar TL seviyesine yükselirken, bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 27,2 oldu. Alternatif Bank, 2023'ün ikinci çeyreğinde gösterdiği başarılı performansla konsolide net dönem karı 1,13 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, öz kaynak getirisi ise yüzde 48,7 oldu.

Çin yuanı ile işlem hacminde yeni hedef

Dış ticaret işlemlerine aracılık etmede önemli yetkinliğe sahip banka, Merkez Bankası'nın SWAP anlaşmasının bulunduğu Katar, Çin, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirdiği uygulamayla bu ülkelerden yerel para birimiyle ticareti tercih eden firmalara kolaylık sağlıyor.

Banka, TCMB'nin yürürlüğe koyduğu SWAP Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi ürünü üzerinde çalışarak Türkiye'de kısa süre içerisinde ürünü kullanıma sundu. 2023'ün şubat ayından bu yana 125 milyon Çin yuanı üzerinde işlem gerçekleştiren Alternatif Bank, gelecek 3 ay içinde de bu hacmi en az ikiye katlamayı hedefliyor.