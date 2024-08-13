Altı ayda startuplara 587 milyon dolar yatırım: Lider Getir

StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu"ndan derlediği bilgilere göre yılın ilk 6 aylık döneminde, toplam 254 yatırım turunda girişimlere 586,8 milyon dolar yatırım yapıldı.

Bu miktar, 2023'teki toplam yatırım miktarını geride bırakırken, en çok yatırım alan startup, 250 milyon dolarla Getir oldu.

Getir'i, 65 milyon dolarlık yatırımla Colendi ve Intenseye, 50 milyon dolarlık yatırım ile Spyke Games, 45 milyon dolarlık yatırımla Midas, 20 milyon dolar ile ikas, 15 milyon dolar ile Sipay, 10 milyon dolar ile Upstash, 5 milyon dolarlık yatırımla Roamless ve 4 milyon dolarlık yatırımla Getmobil takip etti.

'Mega yatırım' sadece bir tane

Raporda, Türkiye'de yatırımların daha önce milyar dolar seviyesini aştığı ancak bu tutarların yüzde 70-80'inin 100 milyon dolar ve üzeri olan mega yatırımlardan kaynaklandığı, bu yılın ilk yarısında ise mega yatırım olarak sadece bir yatırım gerçekleştiği belirtildi.

Getir, aldığı yatırım miktarıyla mega yatırım alan tek startup olurken, söz konusu dönemdeki yatırımların yaklaşık yüzde 42'sini oluşturdu.

'Küçükler' geçen yılı geçti

Öte yandan, 6 aylık dönemde 100 milyon dolar altındaki yatırımlar toplamı 336 milyon dolara ulaşırken, bu rakam geçen yılın tamamında yapılan 313 milyon dolarlık yatırımı aşmış durumda.

Raporda, 100 milyon dolar altı yatırımlar açısından bakıldığında, bu yılın, zirve yıllar olarak nitelendirilen 2021 ve 2022'yi yakalayabileceği öngörülüyor.

Sağlık ve biyoteknoloji öne çıktı

Rapora göre, yılın ilk yarısında, sayıca en çok yatırım alan sektör sağlık ve biyoteknoloji oldu. Ancak bu dönemde gerçekleşen toplam 49 yatırımın 40'ı, TÜBİTAK BiGG (1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı) kapsamında yapılan yatırımlar olarak öne çıkıyor.

BiGG programının etkilerinin ayrıştırılması ile daha net bir görünüm sunulacağı kaydedilen raporda, BiGG yatırımları hariç tutulduğunda, yapay zeka ve makine öğrenimi sektörü 31 yatırımla en aktif sektör haline gelirken, bu sektörü 14 yatırım ile oyun ve onları sırasıyla 11 yatırım ile sürdürülebilirlik ve çevre, 10 yatırım ile fintek sektörleri izledi.

Merkezler 37 farklı şehirde

Raporda, yatırım alan girişimlerin merkezlerinin 37 farklı şehirde yer aldığı ve bunlardan bazılarının yurt dışında ABD, İngiltere ve Estonya gibi tanınmış ekosistemlerde konumlandığı bilgisi verildi.

Türkiye'de yer alan girişimler açısından dikkate değer bir gelişmeye vurgu yapılan rapora göre, ilk kez 29 farklı kentteki girişimler aynı dönemde yatırım almayı başardı.

Kadın oranı yüzde 30

Rapora göre, yılın ilk yarısında, en az bir kadın kurucu ortağa sahip girişimlerin oranı yüzde 30,5 oldu. Buna göre, bu girişimlerin yarısında yalnızca kadın kurucular bulunurken, diğer yarısında hem kadın hem erkek kurucular yer alıyor.

Önceki yıllarda yalnızca kadın kuruculara sahip girişimlerin oranı yüzde 5-7 arasında değişirken, 2024'te bu oran yüzde 15'e ulaştı. Bu artışın başlıca nedeni olarak BiGG Fonu'ndan yatırım alan girişimler gösteriliyor. BiGG yatırımı alan 133 girişimin yüzde 21'inde sadece kadın kurucular, yüzde 10'unda ise hem kadın hem erkek kurucular bulunuyor.