Altı günlük grevin Lufthansa'ya faturası belli oldu

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun ikinci çeyrek kârı, artan jet yakıtı maliyetleri ve nisan ayında gerçekleştirilen pilot grevinin etkisiyle sert düştü.

Şirketin nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarına göre düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kârı (EBIT), geçen yılın aynı dönemindeki 870 milyon Eurodan 383 milyon Euro'ya geriledi. Böylece yıllık bazdaki düşüş yüzde 56'ya ulaştı.

Analistler, Lufthansa'nın ikinci çeyrek kârının 400 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Ciro yüzde 8 arttı

Kârdaki sert gerilemeye rağmen Lufthansa Grubu'nun cirosu, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 11,1 milyar Euro'ya yükseldi.

Orta Doğu'daki gerilimin jet yakıtı fiyatlarını artırması ve kokpit personelinin nisanda düzenlediği altı günlük grev, şirketin bilançosu üzerinde baskı oluşturdu.

Yakıt maliyeti 750 milyon Euro arttı

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi hava yolu şirketlerini bünyesinde bulunduran Lufthansa, fiyat dalgalanmalarına karşı uyguladığı finansal korunma stratejilerine rağmen yüksek yakıt fiyatlarından olumsuz etkilendi.

Şirketin artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle karşılaştığı ilave maliyet 750 milyon Euro'ya ulaştı. Nisan ayındaki pilot grevinin bilançoya doğrudan olumsuz etkisi ise 150 milyon Euro olarak hesaplandı.

Yıllık kâr beklentisi düşürüldü

Lufthansa, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yol açtığı belirsizlik ve yolcuların son dakika rezervasyonlarına yönelmesi nedeniyle yıllık faaliyet kârı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Daha önce geçen yıl kaydedilen 1,96 milyar Euro'luk performansın belirgin biçimde üzerine çıkmayı ve tahmin aralığının üst sınırına ulaşmayı hedefleyen şirket, bu yıl için EBIT beklentisini 1,7 milyar ila 2,2 milyar Euro olarak açıkladı.