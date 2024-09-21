Altın, borsa ve dolar yatırımcıların yüzünü güldürdü

Bu hafta yatırım araçları arasından en çok altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.567,10 ve en yüksek 10.008,72 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,35 değer kazanarak 11.283,77 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,94 yükselişle 9.691,97 puan, Sanayi Endeksi 0,96 artışla 13.248,15 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 12.952,71 puan oldu.

En çok prim yapan hisse: Koza Anadolu Metal Madencilik

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,53 ile Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.

Koza Anadolu Metal Madenciliği yüzde 11,40 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 10,73 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,48 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 12,52 ile Borusan Boru Sanayi ve yüzde 5,04 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 500 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 413 milyar 310 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

24 ayar külçe altının gram fiyatında yüzde 1,92'lik artış

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,92 artışla 2 bin 866 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,33 değer kazanarak 19 bin 124 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,56 artışla 34,1150 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 1,17 yükselişle 38,0680 lira oldu. Geçen hafta 44,5930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,59 artarak 45,3030 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,07 artışla 40,1440 liradan alıcı buldu.