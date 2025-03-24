Altın, döviz ve borsada son durum!

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puan ve yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıkan endeks günün ilk yarısında en düşük 9.167,00, en yüksek 9.386,54 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,77, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 2,11 ve mali endeks yüzde 2,05 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 24 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 46,00, bileşik getirisi de yüzde 51,29 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 37,8930 liradan, Euro 41,1810 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.