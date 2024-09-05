ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL'DE NE KADAR? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak verileri takip ediyor. Yarın açıklanacak ABD'de tarım dışı istihdam verileri öncesinde ons altın yeni güne düşüşle başladı. Gram ve çeyrek altın ise primli seyrediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 4 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam piyasasına odaklanması nedeniyle, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu ay beklenen faiz indiriminin 25 baz puan mı yoksa daha mı yüksek olacağını belirleyebilir. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklerken gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor.
Gram altın kaç TL?
Ons altın 5 Eylül sabahına düşüşle; gram ve çeyrek altın yükselişle başladı. Ons altın, bugün 2 bin 498 dolar civarında işlem gördü. Gram altın, 2 bin 728 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4 bin 461 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.