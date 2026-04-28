Altın fiyatları ABD ve İran gerilimiyle kritik seviyelerin altına geriledi

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakerelerin durması ve küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla birlikte pazartesi günü sert bir düşüş yaşadı. ABD dolarının değer kazanması ve hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, kıymetli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Altın piyasasında jeopolitik belirsizliğin etkileri

Altın, Amerika seansı sırasında yüzde 0,75 oranında bir değer kaybı yaşayarak 4.673 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması karşılığında nükleer meseleleri görüşmeyi daha önce teklif etmişti.

Trump, hafta sonu Pakistan'a yapılması planlanan diplomatik ziyareti bir zaman kaybı olarak nitelendirerek iptal etti. Bu gelişme piyasalarda barış umutlarını zayıflatırken, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden dolara yönlendirdi.

Kararlar öncesinde kıymetli metal için yeni beklentiler

Yatırımcılar, salı günü başlayacak olan Federal Rezerv toplantısı öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Bu toplantı, Jerome Powell'ın kurumun başındaki son resmi görevi olması açısından küresel piyasalar için büyük bir önem taşıyor.

ABD 10 yıllık hazine tahvili getirileri 3,5 baz puan yükselerek yüzde 4,342 seviyesine ulaştı. Faiz getirisi olmayan altın, yükselen faiz oranları ve güçlenen dolar karşısında cazibesini korumakta zorlandığı bir süreçten geçiyor.

Altın fiyatlarında teknik seviyeler ve destek noktaları

Altın fiyatları teknik açıdan 4.700 dolarlık kritik psikolojik seviyenin altında konsolide olmaya devam ediyor. Özellikle 4.729 dolar seviyesindeki 20 günlük ve 4.733 dolar seviyesindeki 100 günlük basit hareketli ortalamalar en güçlü direnç noktaları olarak izleniyor.

Son üç işlem gününde 4.700 dolar seviyesini birkaç kez test eden kıymetli metal, bu direnç seviyelerini kalıcı olarak aşmayı bir türlü başaramadı. Teknik göstergelerden Göreceli Güç Endeksi (RSI), piyasadaki satış baskısının hala güçlü olduğunu teyit ediyor.

Olası bir geri çekilmenin devam etmesi durumunda ilk destek seviyesi 4.650 dolar civarında bulunuyor. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, 4.600 dolar ve ardından 2 Nisan tarihinde görülen 4.554 dolar seviyeleri gündeme gelecek.

Fiyatların toparlanması için öncelikle 4.700 doların üzerine çıkılması ve ardından 4.729-4.733 bölgesinin kalıcı olarak geçilmesi gerekiyor. Bu bölgenin aşılması durumunda 4.750 dolar ve 4.800 dolar hedefleri yeniden masaya gelecek.

Küresel piyasalarda güncel tahminler ve veriler

Reuters tarafından yapılan son anket çalışması, uzmanların kıymetli metal için uzun vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koydu. Güçlü merkez bankası talebi ve devam eden ekonomik belirsizliklerin, şahin para politikası risklerini dengelediği belirtiliyor.

Analistlerin medyan tahmini, altının 2026 yılı sonunda 4.916 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu rakam, sadece üç hafta önce paylaşılan 4.746 dolarlık beklentinin bir hayli üzerinde kalıyor.

Bugün açıklanacak olan istihdam ve tüketici güveni verileri, piyasaların yönü üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerginlik ile ABD'nin ekonomik verileri arasındaki hassas dengede yön aramayı sürdürüyor.