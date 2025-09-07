Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflamasıyla ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Hafta başında 4 bin 608 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın fiyatı 7 Eylül 2025 sabahı itibarıyla 4 bin 756 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ise şöyle:

Yarım altın, alış fiyatı 15 bin 172 lira satış fiyatı 15 bin 555 lira

Çeyrek altın, alış fiyatı 7 bin 609 lira satış fiyatı 7 bin 777 lira

Tam altın, alış fiyatı 31 bin 57 lira, satış fiyatı 31 bin 273 lira

Ons altın, 3 bin 584 dolar.

Altında yükseliş devam eder mi?

Yatırımcıların gözü ise önümüzdeki hafta açıklanacak ABD verileri ve Fed’in faiz politikalarında olacak. Bankacılık devi Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde altın fiyatlarının rekor kıracağını öngörürken, ABD tahvil piyasasının yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda ons altının 5 bin dolara kadar çıkacağını kaydetti. Temel senaryoda ise 2026 ortalarına kadar altının 4 bin dolara ulaşması öngörülüyor.

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,10 artışla 4 bin 768,93 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 liraya çıkarken sarı metal yatırımcısına kazandırmaya devam etti.

Öte yandan altında yükseliş serisinin kasım ayına kadar süreceği tahmin edilirken, uzmanlar altındaki düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.