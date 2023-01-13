Altın fiyatları rekora koşuyor

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 140 bin lira, en yüksek 1 milyon 165 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artarak 1 milyon 160 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 752 milyon 986 bin 687,30 lira, işlem miktarı ise 6.762,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 941 milyon 254 bin 514,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.