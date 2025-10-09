Altın Hafta bereketi: 132.5 milyon dolarlık satış

Çin’in güneyinde yer alan turistik ada eyaleti Hainan, 1-8 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatilinde (Altın Hafta) gümrüksüz satışlarda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Hainan Gümrük Bürosu verilerine göre, sekiz günde 122 bin 900 alışveriş yapan turistler

132.5 milyon dolar (5 milyar 528 milyon 188 bin 850 TL) harcadı.

Yüzde 10 artış

Bu rakam, geçen yıla kıyasla satışlarda yüzde 13.6, ziyaretçi sayısında yüzde 3.2 ve kişi başı harcamada yüzde 10 artış anlamına geliyor.

Çin hükümeti, 2020 yılında açıkladığı planla Hainan’ı 2050’ye kadar küresel bir serbest ticaret limanı haline getirmeyi hedefliyor.

Bu politika sayesinde Hainan, yerli turistler için cazip bir alışveriş destinasyonuna dönüştü. Bugün ada genelinde 12 gümrüksüz mağaza faaliyet gösteriyor ve bu mağazalar Çin iç turizminin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.