Altın hız kesmiyor: Kilogramı 6 milyon 770 bin lirayı geçti

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Gün içinde 6 milyon 682 bin liraya kadar gerileyen kilogram altın, en yüksek 6 milyon 778 bin 600 lirayı gördü. Önceki günü 6 milyon 723 bin liradan kapatan altının kilogram fiyatı, böylece günlük bazda yüzde 0,7 yükseldi.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 6,9 milyar lirayı, işlem miktarı ise 1023 kilogramı aştı. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 7,06 milyar lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan piyasalar Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini yüzde 50 olarak fiyatlarken, analistler petrolde yeni bir yükselişin ya da gelecek güçlü ABD verilerinin altındaki görünümü değiştirebileceğini belirtiyor.