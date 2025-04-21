Altın uçuşa geçti! Rekor rakam geldi: Tarihindeki en yüksek seviye

Trump'ın küresel ticareti alt üst eden tarife politikalarının ardından şimdi de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef alması yatırımcıları riskli varlıklardan güvenli limanlara kaydırdı.

Dolar endeksi, 97,9'a gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, altın artan taleple zirveye yükseldi. Ons altın, Asya piyasalarında yüzde 2,3 artışla 3 bin 403 dolara çıkarak rekor tazelerken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2 primle 3 bin 396,10 dolara çıktı.

Gram altında yeni rekor!

Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın yeni haftaya yüzde 2,5'e yakın yükselişle 4 bin 180 liradan başladı. Gram altın bu rakamla bir kez daha rekor tazeledi.

ABD’nin ticaret politikaları ve stagflasyon endişeleri jeopolitik riskleri artırırken, merkez bankalarının güçlü alım iştahı da altın fiyatlarını desyekledi.

Altında yeni hedef belli oldu

Trump'ın geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceğini söylemesi, Paskalya nedeniyle Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen ateşkesin bozulması da güvenli liman olarak değerlendirilen altına talebi artırdı.

Uzmanlar, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğini belirtse de sıradaki hedefin 3.500 dolar seviyesi olabileceğini ifade ediyor.