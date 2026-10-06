Altında Londra hamlesi: ICE fiziki teslimatlı vadeli işlemi başlattı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ICE, altın piyasasında Londra’yı yeniden vadeli işlemlerin merkezine yaklaştıracak yeni bir adım attı. New York Borsası’nın da sahibi olan grup, Londra’da fiziki teslimatlı günlük altın vadeli işlem kontratlarını devreye aldı. Yeni yapı yalnız altınla sınırlı değil; gümüş, platin ve paladyum kontratları da aynı çerçevede işleme açıldı.

Bu hamle, dünyanın en büyük fiziki altın piyasası olan Londra ile vadeli işlemlerde öne çıkan New York arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. Böylece hem fiyat oluşumunun daha sıkı bağlanması hem de piyasa oyuncularının riskten korunma araçlarının genişlemesi bekleniyor.

Kontrat doğrudan Londra’daki fiziki altına bağlı

ICE’nin ürün şartnamesine göre Gold Daily Futures kontratı fiziki teslimatlı çalışıyor. Her kontrat 100 troy ons büyüklüğünde ve teslimat Londra’daki LPMCL üyesi kurumların işlettiği kasalarda, tahsis edilmemiş hesaplar üzerinden yapılıyor.

Kontrat ABD doları cinsinden fiyatlanıyor. Son işlem günü, ilgili kontrat gününden bir Londra iş günü önce sona eriyor. Böylece ürün, Londra’daki fiziki altın akışıyla doğrudan bağlantılı bir vadeli işlem yapısı sunuyor.

Benzer mimari gümüşte 5 bin troy ons, platinde 50 troy ons ve paladyumda 100 troy onsluk kontratlarla tamamlanıyor.

Londra fiziki piyasası için yeni bir köprü kuruluyor

Londra uzun süredir fiziki altın ticaretinin merkezi konumunda bulunuyor. LBMA verilerine göre Londra’da günde 20 milyon onsun üzerinde altın net bazda takas ediliyor. Birliğin günlük işlem verileri de altın piyasasında haftalık ortalama işlem değerinin 935 milyar doları aştığını gösteriyor.

Londra kasalarındaki altın stoku da ağustos sonu itibarıyla 9 bin 632 ton seviyesinde bulunuyor.

Buna karşılık vadeli işlemlerde ağırlık daha çok New York tarafında oluşuyor. ICE’nin yeni kontratları, Londra’daki fiziki piyasa ile organize vadeli işlem piyasası arasında daha doğrudan bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Amaç fiyat farkını ve oynaklığı daha iyi yönetmek

Yeni kontratların en önemli işlevlerinden biri, piyasa katılımcılarına daha doğrudan bir riskten korunma aracı sunmak olacak.

ICE, kıymetli metaller yapısında fiyat keşfini destekleyen, merkezi takas avantajı sağlayan ve fiziki piyasayla daha yakın çalışan bir model kurmaya çalışıyor. Bu yapı sayesinde bankalar, rafineriler, üreticiler, büyük yatırımcılar ve fiziki metal kullanan kurumlar Londra’daki pozisyonlarını daha kolay hedge edebilecek.

Özellikle jeopolitik gerilim, tarife riski ya da sevkiyat sıkışıklığı gibi dönemlerde Londra fiziki piyasası ile vadeli işlem fiyatları arasında açılan makasın daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.

Altın piyasasında rekabet kızışıyor

Yeni adım aynı zamanda altın fiyatlamasında Londra’nın elini güçlendirme girişimi olarak da okunuyor.

Küresel altın piyasasında fiziki merkez Londra, vadeli işlem merkezi ise büyük ölçüde ABD tarafı. ICE’nin Londra merkezli fiziki teslimatlı kontratları, bu iki yapıyı daha yakın hale getirirken işlem hacmi ve likidite yarışını da kızıştırabilir.

Kısa vadede bunun bireysel yatırımcıya doğrudan etkisi sınırlı olabilir. Ancak büyük oyuncuların fiyatlama, hedge ve arbitraj imkanlarının artması zamanla küresel altın fiyatlarının oluşumuna daha düzenli yansıyabilir.

Türkiye açısından da bu gelişme önemli. Ons altında Londra ve New York fiyatlaması arasındaki ilişkinin sıkılaşması, dalgalı dönemlerde küresel referans fiyatların daha hızlı oluşmasına katkı verebilir. Bu da dolaylı olarak gram altın fiyatlamasının temelini oluşturan ons-altın cephesinde yeni bir denge yaratabilir.