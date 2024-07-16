ALTINDA REKOR: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Temmuz 2024)

ABD'de faiz indirimiçin en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Yatırımcıların Fed yetkililerinden faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını yükseltti. Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması da altın fiyatlarında etkili oldu.

Ons altın güne 2 bin 422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 420 dolar, en yüksek de 2 bin 431 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2 bin 426 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın güne 2 bin 568 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 565 lira, en yüksek de 2 bin 582 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2 bin 577 liradan işlem görüyor.